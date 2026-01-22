Oltre il divertimento, la notte che cambia: a Pordenone un convegno su salute, prevenzione e sicurezza nella movida

Si terrà venerdì 23 gennaio, dalle 9:30 alle 13, a Casa Madonna Pellegrina di Pordenone (via Madonna Pellegrina 11) il convegno “Oltre il divertimento: salute, prevenzione e sicurezza negli spazi della notte”, organizzato dalla Cooperativa Nuovi Vicini. L’incontro nasce dall’esperienza maturata con il progetto Tune Fun, attivo dal giugno 2022 nella provincia di Pordenone e dedicato alla riduzione dei rischi e alla promozione della salute nei contesti del divertimento notturno.

L’esperienza del progetto Tune Fun sul territorio

In oltre tre anni di attività, Tune Fun ha preso parte a festival, locali ed eventi musicali in tutta la provincia di Pordenone, portando nei luoghi della festa un approccio concreto e diretto alla prevenzione. L’équipe opera direttamente negli spazi della movida, offrendo informazioni sulle sostanze psicoattive, materiali sulle infezioni sessualmente trasmissibili, counseling personalizzato e la possibilità di effettuare alcol test gratuiti e anonimi.

Un aspetto centrale del progetto è la capacità di intervenire anche nelle situazioni di difficoltà: il personale è infatti formato per fornire assistenza immediata alle persone che manifestano malesseri legati all’uso di sostanze, contribuendo così a rendere più sicuri i contesti del divertimento.

Dati, confronto e politiche sulle dipendenze

Il convegno rappresenta un’occasione di confronto sui dati raccolti durante le attività di Tune Fun e sulle prospettive future delle politiche legate alle dipendenze. Un tema oggi ancora più rilevante alla luce del riconoscimento delle politiche sulle dipendenze come Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a livello nazionale.

L’obiettivo è quello di riflettere su modelli di intervento efficaci, capaci di coniugare tutela della salute, prevenzione e sicurezza senza criminalizzare o stigmatizzare i comportamenti.

Gli interventi in programma

Numerosi e qualificati i relatori che interverranno nel corso della mattinata. Tra questi Cristina Meneguzzi, direttrice del Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale ASFO di Pordenone; Francesca Ruscica, dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell’ATS Valli e Dolomiti Friulane; Katia Orlandini, operatrice della rete nazionale ItaRdD; Elisa Fornero, responsabile del Drug Checking per Neutravel – Coop. Alice (Piemonte).

Porteranno inoltre la loro esperienza dal mondo della notte Emma Aldeni, organizzatrice di eventi underground e volontaria Tune Fun, Francesco Putano, promoter musicale e DJ, e Lorenzo Camoletto, del Gruppo Abele – Università della Strada, nonché presidente CNCA per Piemonte e Liguria.

Un approccio non giudicante per un divertimento più sicuro

L’iniziativa intende ribadire come un approccio non giudicante, fondato sull’ascolto, sull’informazione corretta e sulla responsabilizzazione delle persone, sia oggi un pilastro fondamentale per costruire una cultura del divertimento più sicura e consapevole. Un cambio di paradigma che mette al centro le persone, i loro bisogni e il diritto alla salute, anche – e soprattutto – negli spazi della notte.

