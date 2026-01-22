Passaporto alle Poste nei piccoli comuni: niente code in Questura e consegna direttamente a casa

Richiedere o rinnovare il passaporto senza lunghe attese in Questura e senza doversi spostare nei capoluoghi diventa realtà in provincia di Udine. Il nuovo servizio, attivato negli uffici postali di 131 comuni con meno di 15mila abitanti, consente ai cittadini di avviare l’intera procedura direttamente allo sportello, su appuntamento.

Un cambiamento significativo soprattutto per chi vive nelle aree periferiche, dove l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione è spesso più complesso.

Come funziona la richiesta del passaporto alle Poste

La procedura è stata presentata ufficialmente ieri, mercoledì 21 gennaio, nell’ufficio postale di Gemona. Il cittadino deve innanzitutto prenotare un appuntamento. Prima di presentarsi allo sportello è necessario acquistare il contrassegno telematico da 73,50 euro presso le rivendite autorizzate ed effettuare un versamento di 42,70 euro, operazione possibile allo sportello postale oppure tramite l’app pagoPA.

All’appuntamento occorre presentarsi con un documento di identità valido e due fototessere. Negli uffici postali aderenti è attivo uno sportello dedicato alla raccolta delle impronte biometriche e alla digitalizzazione delle fotografie, rendendo la procedura completa e immediata.

Dalla domanda alla consegna a casa

Una volta raccolta tutta la documentazione, la pratica viene processata in collaborazione con il Ministero dell’Interno. Il servizio si conclude con un vantaggio importante per il cittadino: il passaporto viene recapitato direttamente a casa, evitando ulteriori spostamenti o ritiri presso altri uffici.

Questura alleggerita e più passaporti al giorno

Il nuovo sistema consente anche di alleggerire il carico di lavoro della Questura di Udine. Grazie allo spostamento di molte pratiche verso gli uffici postali, il numero di passaporti validati ogni giorno potrà aumentare dagli attuali 10–15 a una quota più elevata, con un incremento stimato di circa il 50 per cento.

Resta comunque operativo l’ufficio passaporti di viale Venezia a Udine, che continuerà a gestire esclusivamente le richieste urgenti legate a motivi di lavoro, studio o salute.

Un progetto destinato ad ampliarsi in regione

Il servizio non si fermerà alla provincia di Udine. È infatti previsto un progressivo ampliamento alle altre province del Friuli Venezia Giulia e anche ai centri più grandi. L’iniziativa rientra nel progetto Polis di Poste Italiane, che punta alla digitalizzazione degli uffici postali nei comuni fino a 15mila abitanti, con l’obiettivo di avvicinare la Pubblica amministrazione ai cittadini che vivono lontano dai grandi centri urbani.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook