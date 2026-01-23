Regione Fvg e giovani, Roberti apre le porte agli studenti del liceo Marinelli

Avvicinare le istituzioni regionali ai giovani studenti è un’opportunità strategica per rafforzare la cultura civica e stimolare nuove vocazioni professionali. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che oggi ha incontrato una delegazione di studenti del liceo scientifico “Marinelli” di Udine nella sede della Regione a Trieste.

“Aprire le porte della Regione a studenti affascinati dal diritto è una grande opportunità – ha spiegato Roberti – perché consente loro di conoscere da vicino un’istituzione che troppo spesso viene percepita come distante dai cittadini, ma che in realtà incide su quasi ogni aspetto della vita quotidiana della comunità”.

Un’istituzione al servizio del territorio

Nel corso dell’incontro, l’assessore ha illustrato l’organizzazione e le competenze della Regione Friuli-Venezia Giulia, sottolineando il valore dell’autonomia speciale e il ruolo centrale dell’ente regionale nello sviluppo del territorio.

“Per gli studenti – ha aggiunto – questa esperienza può rappresentare una grande opportunità anche in prospettiva professionale. Il funzionamento della Regione si fonda su una macchina amministrativa complessa, composta da funzionari e tecnici altamente qualificati, indispensabili per garantire la legittimità degli atti e l’efficacia dell’azione politica”.

Un messaggio chiaro, volto a far comprendere come la pubblica amministrazione non sia solo un apparato burocratico, ma una struttura essenziale per tradurre le decisioni politiche in servizi concreti per i cittadini.

La visione della Giunta Fedriga

Portando i saluti del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dell’intero esecutivo, Roberti ha voluto condividere con gli studenti lliceo Marinelli di Udinea visione strategica che guida l’azione dell’Amministrazione regionale.

“Il Friuli-Venezia Giulia spinge per avere sempre maggiori spazi di autonomia legislativa – ha affermato – strumenti fondamentali per promuovere lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità”.

Una visione che si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento dell’autonomia speciale della Regione, considerata una leva fondamentale per rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio.

Il ritorno delle Province in Friuli-Venezia Giulia

Tra i temi affrontati durante l’incontro, anche quello della reintroduzione delle Province, resa possibile proprio dalle competenze riconosciute alla Regione a statuto speciale.

“Abbiamo competenza sull’ordinamento degli Enti locali – ha ricordato Roberti – ed è in questo ambito che stiamo ricostituendo le Province in Friuli-Venezia Giulia”.

Un percorso complesso, iniziato con la modifica dello Statuto regionale, approvata dalla Giunta e dal Consiglio regionale, e successivamente confermata dal Parlamento con un doppio passaggio alla Camera e al Senato, conclusosi positivamente proprio nei giorni scorsi.

“Da ora in poi – ha concluso l’assessore – spetta a noi legiferare per ricostituire le Province, enti locali vicini alle persone e fondamentali per il buon funzionamento dei territori”.

