Guida a folle velocità e sotto droga: notte da incubo sulle strade di Capodistria

Ha guidato per diversi chilometri a velocità folli, arrivando a toccare i 195 chilometri orari, nonostante il limite massimo consentito fosse di 90 km/h. È quanto accaduto nella notte del 24 gennaio in Slovenia, lungo la strada che collega Capodistria a Risano, dove una giovane donna di 23 anni è stata fermata dagli agenti della polizia locale.

Secondo quanto ricostruito dalla questura di Capodistria, la conducente non solo procedeva a velocità estremamente elevata, ma ha invaso più volte la corsia opposta, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

Negativa all’alcol, positiva alla cocaina

Una volta fermata, la giovane è stata sottoposta ai controlli di rito. Il test dell’etilometro non ha evidenziato un tasso alcolemico oltre i limiti di legge. Diverso invece l’esito dei controlli antidroga, che hanno confermato la positività alla cocaina.

Alla donna è stata immediatamente sequestrata la patente di guida ed è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.760 euro, a fronte delle gravi violazioni accertate.

Non un caso isolato: altri automobilisti positivi alla droga

Quello della 23enne non è stato un episodio isolato. Nella serata precedente, il 23 gennaio, gli agenti di polizia di Capodistria hanno fermato un uomo di 43 anni che circolava con la patente sospesa e con un veicolo la cui immatricolazione risultava scaduta.

Anche in questo caso, il test rapido antidroga ha dato esito positivo alla cocaina. Il mezzo è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per le violazioni riscontrate.

Due nuovi casi il 26 gennaio tra Capodistria e Isola

I controlli sono proseguiti anche nei giorni successivi. Il 26 gennaio, sempre in Slovenia, altri due automobilisti sono risultati positivi all’uso di sostanze stupefacenti.

Nel primo caso si tratta di un 47enne, mentre nel secondo episodio è finito nei guai un giovane di 21 anni, fermato nella zona di Isola. Quest’ultimo è risultato positivo sia all’alcol che alla cocaina, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Controlli rafforzati sulle strade slovene

Gli episodi confermano l’attenzione crescente delle autorità slovene sul fronte della sicurezza stradale, con controlli mirati contro velocità e guida sotto l’effetto di sostanze. Comportamenti che continuano a rappresentare una delle principali cause di incidenti gravi sulle strade.

