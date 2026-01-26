IA nelle imprese del FVG, accademIA sfida il gap di competenze

L’Intelligenza Artificiale avanza anche nelle imprese italiane, ma non senza difficoltà. In soli tre anni, la quota di aziende con almeno dieci dipendenti che utilizza strumenti di IA è passata dal 5% al 16,4%. Il Nord-Est si colloca leggermente sopra la media nazionale, con un tasso del 17,6%, ma il dato nasconde un divario ancora marcato per le piccole e medie imprese, dove l’adozione scende al 14,2%.

Il principale ostacolo? La mancanza di competenze interne, che continua a frenare investimenti e innovazione tecnologica.

La risposta del territorio: nasce accademIA

È proprio per colmare questo gap che prende forma accademIA, il polo di formazione del Friuli-Venezia Giulia dedicato all’Intelligenza Artificiale per professionisti e imprese. Il progetto è promosso da infoFactory e sviluppato all’interno dell’ecosistema TEC4I FVG, facendo leva su un’esperienza ultradecennale nel campo dell’IA, maturata ben prima dell’attuale boom delle tecnologie generative.

L’obiettivo è chiaro: portare competenze reali di Intelligenza Artificiale dentro le imprese, trasformando l’innovazione in un vantaggio competitivo misurabile.

Open Day online il 28 gennaio, formazione gratuita sull’IA generativa

Il nuovo anno si apre con un appuntamento aperto a imprese e professionisti. Mercoledì 28 gennaio, dalle 11.00 alle 12.30, accademIA organizza un Open Day online gratuito, pensato per comprendere come l’IA generativa possa diventare uno strumento concreto per migliorare processi, produttività e competitività aziendale.

Il webinar offrirà una panoramica sulle competenze oggi necessarie per governare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale e sfruttarne appieno le potenzialità.

TEC4I FVG tra tecnologie emergenti e sfide per le PMI

Ad aprire l’evento sarà un intervento di TEC4I FVG, dedicato alle tecnologie emergenti nel sistema produttivo regionale. L’obiettivo è fornire un inquadramento strategico delle principali sfide che le PMI del Friuli-Venezia Giulia stanno affrontando e spiegare come formazione e innovazione possano accelerare in modo concreto la trasformazione digitale.

“I dati mostrano come l’Intelligenza Artificiale stia entrando nei processi aziendali con velocità molto diverse a seconda della dimensione d’impresa – spiega Giovanni Barbetta, referente di TEC4I FVG –. Se oltre il 50% delle grandi aziende utilizza già l’IA, tra le PMI i tassi restano contenuti. Nel Friuli-Venezia Giulia oltre il 95% delle imprese ha meno di 50 addetti: in questo contesto, investire in formazione diventa decisivo”.

Secondo Barbetta, la carenza di competenze interne, insieme ai dubbi normativi e alla qualità dei dati, rappresenta oggi il principale ostacolo agli investimenti in IA.

Un progetto già consolidato e in crescita

Dopo il lancio nella seconda metà del 2025, accademIA ha già formato oltre 200 professionisti, puntando su un metodo didattico fortemente orientato all’applicazione pratica. Nel 2026 i percorsi vengono ulteriormente potenziati, arrivando fino a 12 ore di formazione, con più spazio per esercitazioni, casi reali e confronto diretto con i docenti.

I percorsi formativi e i casi d’uso

Durante il webinar del 28 gennaio verranno presentati:

i vantaggi competitivi concreti dell’IA generativa applicata ai processi aziendali;

applicata ai processi aziendali; le novità 2026 dei percorsi formativi;

dei percorsi formativi; i tre percorsi di accademIA: AI Strategist (management), AI Operative (produttività e processi) e AI Creative (marketing e comunicazione);

(management), (produttività e processi) e (marketing e comunicazione); esempi applicativi e casi d’uso reali.

Per le imprese che vogliono andare oltre la formazione, sono previsti progetti personalizzati per integrare l’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali, accompagnando la trasformazione digitale dalla strategia all’operatività.

Come partecipare

L’Open Day di accademIA è gratuito, con registrazione obbligatoria.

Le iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale: accademia.infofactory.it

