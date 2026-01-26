Memoria storica, un milione di euro alle scuole FVG: 67 progetti per oltre 9mila studenti

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha investito quasi un milione di euro negli ultimi tre anni per sostenere iniziative educative legate al Giorno della Memoria e al ricordo delle vittime delle foibe, finanziando 67 progetti su tutto il territorio regionale. A illustrarne i contenuti è stata l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, intervenuta a Pordenone.

“Il confine tra ciò che è umano e ciò che è disumano è l’unico che deve essere difeso a ogni costo – ha affermato Rosolen – perché quando quell’argine crolla, viene meno una civiltà e la nostra stessa esistenza perde significato”.

Scuole, Comuni e studenti coinvolti

I numeri dell’intervento regionale delineano un’azione ampia e strutturata: 235 scuole sostenute, 44 Comuni coinvolti e oltre 9mila studenti destinatari delle attività. Un impegno che, come sottolineato dall’assessore, mira a rafforzare la conoscenza storica e i valori fondanti della democrazia e della libertà, soprattutto in un contesto segnato dalla diffusione di disinformazione e negazionismo.

“La Regione – ha spiegato Rosolen – ha progressivamente incrementato le risorse dedicate alle iniziative di memoria, offrendo agli studenti strumenti critici e consapevolezza, in particolare nell’epoca digitale”.

I finanziamenti anno per anno

Nel dettaglio, per l’anno scolastico 2023/2024 sono stati stanziati 250 mila euro, con il finanziamento di 14 progetti. Per il 2024/2025 le risorse sono salite a 318 mila euro, a sostegno di 23 progetti.

Per l’anno scolastico in corso sono stati destinati oltre 340 mila euro a 26 progetti, di cui 16 presentati dai Comuni e 10 dagli istituti scolastici, che coinvolgono 69 scuole e circa 3mila studenti.

Il bando regionale prevede un contributo massimo di 7 mila euro per i progetti dedicati a una singola ricorrenza e fino a 15 mila euro per quelli che affrontano entrambe le tematiche.

Territori e istituti protagonisti

Tra i Comuni beneficiari figurano, tra gli altri, Pordenone, Trieste, Gorizia, Monfalcone, Codroipo, Sacile, Latisana, San Vito al Tagliamento e Gradisca d’Isonzo.

Le iniziative hanno coinvolto numerosi istituti scolastici, tra cui l’Isis Malignani, il Liceo Marinelli, l’Isis Stringher, l’Istituto Bearzi di Udine, scuole di Trieste, Aquileia, Tolmezzo e della Bassa Friulana.

Dai viaggi della memoria al teatro

Le risorse regionali consentono la realizzazione di viaggi della memoria, film e documentari, spettacoli teatrali, attività di storytelling, laboratori, workshop, conferenze, lezioni di approfondimento e cerimonie istituzionali anche a valenza regionale.

“Investire nella memoria significa difendere la nostra umanità – ha concluso Rosolen – e fornire ai giovani gli strumenti per riconoscere e contrastare ogni forma di negazionismo e disinformazione”.

