Regione Fvg investe 4,8 milioni nei grandi teatri: fondi a Verdi, Rossetti e Stabile Sloveno

Con uno stanziamento complessivo di 4,8 milioni di euro, la Regione Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio impegno a favore dei principali teatri del territorio. La Giunta regionale ha infatti approvato il riparto dei contributi destinati agli enti teatrali beneficiari del Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), relativi alla prima annualità del triennio 2026-2028.

A illustrarne i contenuti è stato il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, che ha sottolineato come questo intervento consenta agli enti teatrali di programmare le attività con maggiore certezza, valorizzando qualità artistica, progettualità di lungo periodo e radicamento territoriale, elementi centrali della politica culturale regionale.

I teatri coinvolti e i criteri della norma

La normativa regionale prevede contributi annuali a sostegno di progetti triennali per i principali presìdi teatrali del Friuli-Venezia Giulia già destinatari di incentivi statali attraverso il Fus, in coerenza con la normativa nazionale.

I fondi sono destinati al Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali di rilevante interesse culturale e ai teatri di rilevante interesse culturale espressione di minoranze linguistiche, riconoscendo così anche il valore identitario e plurilingue del territorio regionale.

Le risorse stanziate per il 2026

Per la prima annualità del triennio, l’importo complessivo stanziato a bilancio ammonta a 4.880.000 euro, così suddivisi:

Teatro lirico Giuseppe Verdi : 3.200.000 euro

: Il Rossetti – Teatro nazionale di rilevante interesse culturale : 1.300.000 euro

: Teatro Stabile Sloveno, teatro nazionale di rilevante interesse culturale ed espressione di minoranza linguistica: 380.000 euro

Un riparto che si allinea a quello già adottato negli anni precedenti, garantendo continuità e stabilità agli enti beneficiari.

Valore culturale e crescita delle comunità

“Con questo provvedimento – ha evidenziato Anzil – la Regione conferma il proprio impegno strutturale a favore dei principali presìdi teatrali del territorio”, riconoscendone il valore culturale, artistico e identitario, oltre al ruolo strategico nella diffusione dello spettacolo dal vivo e nella crescita delle comunità.

Le domande di contributo, pervenute entro il 1° dicembre 2025, sono state esaminate da una commissione di valutazione appositamente costituita, che ha attribuito i punteggi secondo i criteri previsti dalla normativa regionale. Sulla base degli esiti istruttori, la Giunta ha quindi disposto il riparto delle risorse.

