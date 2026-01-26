Tamberi a Udine: il campione olimpico testimonial di UdinJump Development al PalaBernes

L’ottava edizione di UdinJump Development si prepara a vivere un momento speciale grazie a una presenza di assoluto prestigio. Gianmarco Tamberi, il saltatore in alto azzurro più forte di sempre, sarà infatti il testimonial della gara in programma mercoledì 4 febbraio al PalaBernes di Udine.

Il campione olimpico di Tokyo 2021, primatista italiano sia all’aperto sia al coperto, ha accolto l’invito degli organizzatori e sarà in città in occasione della sfida inserita nel calendario del World Athletics Indoor Tour.

Tamberi non gareggerà, ma sarà protagonista dell’evento

Nonostante la grande attesa, “Gimbo” non prenderà parte alla competizione. Come dichiarato dallo stesso atleta, la stagione indoor non rientra nei suoi programmi agonistici.

Tamberi arriverà a Udine lunedì 2 febbraio e resterà in Friuli fino a giovedì 5, prendendo parte a diversi appuntamenti ufficiali legati al meeting.

Il 33enne sarà presente alla conferenza stampa di presentazione degli atleti, in programma martedì 3 febbraio alle 11.30 nel Salone del Popolo di Palazzo d’Aronco. Parteciperà inoltre al meeting e alla cena ufficiale con gli atleti, oltre ad allenarsi durante la sua permanenza al PalaBernes di Paderno.

Uno stimolo per i giovani atleti del Friuli-Venezia Giulia

“Portare Gimbo a Udine rappresentava da anni un nostro obiettivo: siamo felicissimi di averlo con noi” ha dichiarato il presidente di UdinJump Massimo Patriarca, sottolineando come la presenza di un atleta di questo livello rappresenti uno stimolo importante per i giovani sportivi della regione.

Tamberi è oggi una figura iconica e trasversale, conosciuta anche da chi non segue abitualmente l’atletica leggera, simbolo di eccellenza sportiva e carisma.

Il ritorno in Friuli, dove iniziò la sua carriera

Per Tamberi si tratta anche di un ritorno simbolico in Friuli-Venezia Giulia, la regione dove ottenne uno dei suoi primi successi. Nel 2008, infatti, vinse la finale nazionale dei Giochi sportivi studenteschi a Lignano, superando la misura di 2,01 metri.

Da allora la sua carriera è stata costellata di trionfi: due titoli mondiali (indoor 2016 e outdoor 2023), quattro titoli europei (tre all’aperto e uno indoor) e primati italiani che resistono dal 2016, con 2,39 outdoor e 2,38 indoor.

A Udine anche Sotomayor e Holm

Alla conferenza stampa di martedì 3 febbraio, oltre a Tamberi, saranno presenti anche due ex campioni olimpici:

Javier Sotomayor , oro a Barcellona 1992 e primatista mondiale con 2,45 ,

, oro a Barcellona 1992 e , Stefan Holm, oro ad Atene 2004, a Udine insieme al figlio Melvin Lycke, che gareggerà il giorno successivo.

L’evento del 4 febbraio si avvicina così a grandi passi. Nei prossimi giorni verrà annunciato il roster definitivo degli atleti in gara. Gli appassionati possono già prenotare il proprio posto sul sito ufficiale udinjump.it, per assistere a un meeting che porterà in pedana alcuni dei migliori saltatori e saltatrici al mondo.

