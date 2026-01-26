Tirocini Eures 2026, la Regione Fvg stanzia 345 mila euro per la mobilità europea

La Regione Friuli-Venezia Giulia rinnova e rafforza il proprio impegno a favore della mobilità professionale europea. La Giunta regionale ha approvato l’Avviso pubblico 2026 per i tirocini extracurriculari in mobilità geografica attraverso la rete Eures (European Employment Services).

A darne notizia è l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, che sottolinea come la misura rappresenti da anni uno strumento concreto di politica attiva del lavoro. «Con l’approvazione di questo Avviso – afferma – confermiamo e rafforziamo una misura che offre ai giovani del Friuli-Venezia Giulia opportunità reali di crescita professionale in ambito europeo, sostenendo la mobilità geografica come leva qualificante».

A chi è rivolto l’Avviso

Il provvedimento è destinato a persone disoccupate residenti in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano compiuto almeno 18 anni. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso SPID, prima dell’avvio del tirocinio e comunque entro il 31 ottobre 2026.

Alla domanda dovranno essere allegati la convenzione di tirocinio e il programma individuale, elementi fondamentali per l’accesso alla misura.

Durata e Paesi coinvolti

L’Avviso sostiene tirocini extracurriculari della durata compresa tra un minimo di tre e un massimo di sei mesi. Le esperienze potranno essere svolte nei Paesi dell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera, nell’ambito della rete Eures.

Per l’annualità 2026 sono state stanziate risorse pari a 345 mila euro, con la possibilità di integrare l’indennità di mobilità attraverso ulteriori fondi europei.

Più fondi per competenze e integrazione

Oltre al sostegno economico alla mobilità, l’Avviso consente l’utilizzo di fondi aggiuntivi per il rafforzamento delle competenze linguistiche, per i programmi di integrazione presso i soggetti ospitanti e per il riconoscimento di titoli o qualifiche professionali, aumentando così il valore formativo dell’esperienza.

Aggiornate le unità di costo standard

Contestualmente, la Giunta regionale ha approvato anche l’aggiornamento delle Unità di costo standard del Programma regionale FSE+ 2021-2027, con la riformulazione dell’indennità di mobilità forfettaria per i tirocini all’estero.

L’adeguamento recepisce le indicazioni di Anpal, garantendo coerenza con il quadro normativo europeo, maggiore trasparenza e uniformità nei valori riconosciuti ai tirocinanti.

Un intervento strutturale e collaudato

Dal 2014 a oggi, la misura ha finanziato 527 percorsi di mobilità in 26 Paesi aderenti alla rete Eures. Il 95 per cento dei soggetti ospitanti è rappresentato da piccole e medie imprese, a conferma del valore strutturale dell’intervento nel favorire occupabilità e internazionalizzazione dei profili professionali regionali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook