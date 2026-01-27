Maniago, inaugurata la scuola primaria “Alessandro Manzoni” completamente riqualificata

MANIAGO – Non solo la fine di un cantiere, ma un investimento concreto sul futuro delle nuove generazioni. È questo il messaggio emerso sabato 24 gennaio a Maniago durante l’inaugurazione della scuola primaria “Alessandro Manzoni”, completamente riqualificata grazie a un importante intervento di edilizia scolastica.

A sottolinearne il valore è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, intervenuta alla cerimonia insieme al ministro Luca Ciriani, al sindaco Umberto Scarabello e alle autorità locali.

Pnrr e collaborazione istituzionale al centro del progetto

Portando il saluto della Regione e del governatore Massimiliano Fedriga, Amirante ha ricordato come l’intervento rientri nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con risorse assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia e programmate secondo criteri ministeriali condivisi.

Il plesso scolastico, candidato dal Comune di Maniago nell’ambito del bando per l’edilizia scolastica, è stato individuato come prioritario per un intervento mirato al miglioramento antisismico e all’efficientamento energetico, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e sicurezza.

Oltre 3,3 milioni di euro per la scuola Manzoni

L’investimento complessivo ammonta a oltre 3 milioni e 352 mila euro, così ripartiti:

circa 2,8 milioni di euro da fondi Pnrr;

da fondi Pnrr; 270 mila euro di cofinanziamento regionale;

di cofinanziamento regionale; 282 mila euro a carico del Comune di Maniago.

A queste risorse si aggiunge un ulteriore contributo regionale di 56 mila euro destinato agli arredi scolastici, finanziato attraverso uno specifico bando regionale. Un intervento che ha permesso di consegnare ambienti pienamente funzionali e adeguati alla didattica contemporanea.

Una scuola sicura, moderna e al servizio della comunità

“L’impegno messo in campo testimonia la volontà condivisa di garantire edifici scolastici sicuri, moderni ed efficienti”, ha evidenziato Amirante.

La scuola Manzoni, costruita nel 1977, oggi si presenta completamente riqualificata e accoglie oltre cento alunne e alunni, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la comunità maniaghese. Un luogo che, come sottolineato dall’assessore, è spazio di crescita, relazione e costruzione del senso civico, dove si pongono le basi della conoscenza e della fiducia nel domani.

L’impegno della Regione per l’edilizia scolastica

Nel suo intervento, Amirante ha ribadito l’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia a proseguire con convinzione gli investimenti nell’edilizia scolastica, definita una condizione essenziale per garantire il diritto allo studio e pari opportunità educative su tutto il territorio regionale.

Un lavoro portato avanti in sinergia con il governatore Fedriga e con l’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen, nell’ottica di una programmazione strutturata e di lungo periodo.

In chiusura, l’assessore ha rivolto un ringraziamento al Comune di Maniago, agli uffici regionali, ai tecnici e alle imprese coinvolte, sottolineando il rispetto dei tempi, degli obiettivi e di standard qualitativi elevati. Un risultato che conferma l’efficacia della collaborazione tra istituzioni per dare risposte concrete ai territori.

