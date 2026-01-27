Sanità FVG, al Burlo Garofolo partono due master per infermieri pediatrici

Formazione avanzata, valorizzazione delle competenze e riorganizzazione del sistema sanitario: sono questi i cardini dei due master universitari in Infermieristica neonatale-pediatrica ed Emergenza-urgenza in ambito infantile, inaugurati questa mattina all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Percorsi che puntano a rafforzare il ruolo strategico del personale infermieristico all’interno della sanità del Friuli-Venezia Giulia.

A sottolinearne l’importanza è stato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto all’evento di presentazione: «Il sistema deve porsi a servizio delle persone, non il contrario», ha affermato, ribadendo come l’innalzamento delle competenze rappresenti una leva fondamentale per migliorare la qualità delle cure e accompagnare i necessari processi di trasformazione del servizio sanitario.

Infermieri al centro dell’organizzazione sanitaria

I due master – giunti rispettivamente all’undicesima edizione per l’area neonatale-pediatrica e alla sesta edizione per l’emergenza-urgenza infantile – sono dedicati a professionisti chiamati a operare in contesti altamente complessi e specialistici.

Secondo Riccardi, investire sulla formazione infermieristica significa rafforzare il capitale umano del sistema sanitario, valorizzando competenze che incidono direttamente sull’efficacia dell’assistenza, sulla sicurezza dei pazienti e sull’organizzazione complessiva dei servizi.

«Alzare il livello delle competenze professionali ci spinge verso un miglioramento reale della qualità delle cure», ha spiegato l’assessore, evidenziando come i cambiamenti organizzativi, pur incontrando resistenze, siano oggi non più rinviabili.

La sinergia con l’Università di Trieste

I percorsi formativi sono realizzati in collaborazione con l’Università di Trieste e possono contare su un corpo docente di alto profilo, composto da accademici dell’Ateneo giuliano, professionisti dell’Irccs Burlo Garofolo ed esperti provenienti da realtà sanitarie nazionali e internazionali.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche:

Donata Vianelli , rettrice dell’Università di Trieste

, rettrice dell’Università di Trieste Francesca Tosolini , direttrice generale dell’Irccs Burlo Garofolo

, direttrice generale dell’Irccs Burlo Garofolo Andrea Taddio , direttore del master in Infermieristica neonatale-pediatrica

, direttore del master in Infermieristica neonatale-pediatrica Egidio Barbi, direttore del master in Emergenza-urgenza in ambito infantile

Un confronto che ha messo in luce il valore della formazione specialistica come strumento di integrazione tra ricerca, didattica e pratica clinica.

Attrarre professionisti qualificati investendo sui modelli di servizio

Nel suo intervento conclusivo, Riccardi ha ribadito come iniziative di questo tipo rappresentino anche una risposta concreta al tema dell’attrattività del sistema sanitario regionale.

«È giusto che chi sceglie di dedicarsi alla cura delle persone trovi ambienti capaci di offrire reali possibilità di crescita professionale», ha sottolineato l’assessore.

«Attrarre personale qualificato è possibile se si investe su modelli di servizio sanitario adeguati ai nostri tempi, non su operazioni economiche fini a sé stesse».

Un messaggio chiaro che colloca il Friuli-Venezia Giulia tra le regioni impegnate a puntare sulla qualità della formazione e sull’evoluzione dei servizi sanitari, partendo da uno dei suoi punti di forza: il capitale umano.

