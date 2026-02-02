Asfaltature e sicurezza: 7,5 milioni per le strade del Friuli occidentale

La Regione Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio impegno sulla sicurezza e qualità della rete stradale del Friuli occidentale. L’Ente di decentramento regionale di Pordenone ha infatti approvato il Programma triennale di manutenzione delle pavimentazioni stradali 2026-2028, che prevede stanziamenti complessivi pari a 7,5 milioni di euro, con una dotazione di 2,5 milioni di euro all’anno.

A commentare il via libera al Piano è l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, che sottolinea il valore strategico dell’intervento per una gestione moderna ed efficiente del patrimonio viario regionale.

Un piano strategico per strade più sicure ed efficienti

«Con l’approvazione di questo Programma – ha spiegato Amirante – la Regione prosegue con determinazione il proprio impegno per garantire infrastrutture stradali sicure, moderne ed efficienti». Il documento rappresenta uno strumento di pianificazione fondamentale, pensato per individuare con chiarezza le priorità di intervento e assicurare una gestione sistematica, razionale e trasparente delle strade di competenza dell’Edr di Pordenone.

Il Piano triennale si inserisce in una visione di lungo periodo, volta a migliorare progressivamente la qualità della mobilità e a rispondere in modo strutturato alle esigenze dei territori.

Indagini ad alto rendimento su tutta la rete viaria

La definizione del Programma è il risultato di una campagna di indagini ad alto rendimento condotta sull’intera rete stradale gestita dall’Edr Pordenone. Grazie a rilevazioni puntuali e scientificamente fondate, è stato possibile mappare lo stato di conservazione dei manti stradali, fornendo una base dati affidabile su cui costruire le scelte di intervento.

Questo approccio consente di superare logiche emergenziali e di programmare le manutenzioni in modo più efficace e coerente con le reali condizioni delle infrastrutture.

Un moderno “Pavement management system”

Sulla base dei dati raccolti è stato sviluppato un innovativo “Pavement management system”, un sistema di gestione delle asfaltature che permette di individuare anno per anno le strade prioritarie e il relativo fabbisogno finanziario. La definizione puntuale dei singoli tratti da asfaltare resterà affidata al Servizio Viabilità, che terrà conto delle condizioni effettivamente rilevate e delle necessità operative.

Secondo l’assessore Amirante, questo strumento consente anche di allungare il ciclo di vita delle pavimentazioni, con una conseguente riduzione degli impatti ambientali legati agli interventi.

Un lavoro silenzioso ma essenziale per i territori

«Attraverso una pianificazione fondata su dati oggettivi – ha concluso Amirante – rafforziamo una gestione moderna e responsabile della rete viaria. È un lavoro costante, spesso silenzioso, ma essenziale per garantire sicurezza, qualità della mobilità e attenzione ai territori».

Un investimento che punta quindi non solo alla manutenzione, ma a una visione sostenibile e di lungo periodo della viabilità nel Friuli occidentale.

