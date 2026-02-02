Sport inclusivo in Friuli-Venezia Giulia: 70 mila euro alle associazioni Eisi per il 2026

La Regione Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio impegno a favore dello sport inclusivo, destinando 70 mila euro alle associazioni affiliate all’Ente Italiano Sport Inclusivi (Eisi). Lo stanziamento è previsto dal bando regionale per l’anno 2026, approvato dalla Giunta su proposta del vicegovernatore con delega allo Sport, Mario Anzil.

“Con questa misura intendiamo sostenere le realtà del territorio che rendono lo sport un diritto accessibile a tutti”, ha dichiarato Anzil, evidenziando il valore sociale e inclusivo della pratica sportiva e il ruolo fondamentale delle associazioni che operano quotidianamente a contatto con le persone con disabilità.

Requisiti per accedere ai contributi

L’iniziativa è rivolta ad associazioni e società sportive senza fini di lucro che abbiano sede operativa in Friuli-Venezia Giulia e risultino costituite da almeno un anno alla data di presentazione della domanda. Per poter accedere ai finanziamenti, le realtà interessate devono inoltre: essere affiliate all’Eisi e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il bando intende così sostenere soggetti strutturati e già attivi sul territorio regionale.

Importi e intensità del sostegno economico

I contributi regionali saranno concessi in un importo compreso tra 5.000 e 20.000 euro per ciascun beneficiario. L’intensità del finanziamento varia in base alla natura delle attività svolte: è prevista la copertura del 100% della spesa ammissibile per le associazioni che operano esclusivamente nello sport inclusivo, mentre per le realtà in cui tale attività non è prevalente il contributo coprirà l’80% dei costi sostenuti.

Attività finanziabili nel corso del 2026

Le risorse messe a disposizione dalla Regione sono destinate a coprire le spese sostenute durante l’intero anno solare 2026. I fondi potranno essere utilizzati per la preparazione atletica, gli allenamenti, la partecipazione a campionati, coppe e tornei di ogni livello, oltre che per corsi di avviamento e promozione sportiva di base, garantendo continuità e qualità alle attività proposte.

Domande online e criteri di valutazione

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema informatico “Istanze On Line” della Regione, dalle ore 9 del 9 febbraio alle ore 13 del 27 febbraio.

La valutazione avverrà tramite una graduatoria di merito, basata su criteri di punteggio che tengono conto della storicità dell’associazione, del numero di atleti disabili tesserati, con particolare attenzione ai giovani sotto i 25 anni, e della complessità del tutoraggio richiesto nei casi di disabilità di grado più elevato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook