Stampa 3D metallica, conclusa la challenge industriale di ITS Academy Udine

Si è conclusa con esito positivo la challenge industriale sull’additive manufacturing promossa da ITS Academy Udine, nell’ambito del corso di Meccatronica – Additive Manufacturing, in collaborazione con TEC4I FVG. Un’iniziativa ad alta specializzazione tecnologica che ha coinvolto 22 studenti, formandoli con competenze avanzate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro manifatturiero.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di integrazione tra formazione tecnica e bisogni reali delle imprese, grazie a un approccio didattico basato su problem solving, progettazione e attività di laboratorio. La challenge si è svolta nell’arco di 24 ore, interamente presso la sede di TEC4I FVG.

Due challenge reali per competenze richieste dal mercato

Cuore dell’iniziativa sono state le due challenge industriali reali proposte da aziende di primo piano:

Fincantieri , leader internazionale nella meccanica navale ad alta tecnologia , ha chiesto agli studenti di lavorare sull’ ottimizzazione di un componente per motori navali ;

, leader internazionale nella , ha chiesto agli studenti di lavorare sull’ ; Antonini Knives, storica eccellenza di Maniago, ha affidato la reingegnerizzazione di un coltello attraverso l’uso delle tecnologie di stampa 3D su metallo.

Gli studenti, suddivisi in due gruppi, hanno affrontato l’intero processo produttivo: dalla modellazione 3D alla scelta della tecnologia additiva più idonea, fino alla valutazione dei costi e alla presentazione finale dei progetti alle aziende committenti.

Laboratorio e tecnologia: stampa 3D metallica al centro dell’esperienza

Il percorso si è sviluppato alternando momenti teorici e attività pratiche di laboratorio presso TEC4I FVG. Gli studenti hanno potuto utilizzare tecnologie di additive manufacturing di ultima generazione, realizzando prototipi in acciaio inossidabile grazie alla stampante 3D metallica EOS M290.

Fondamentale anche l’impiego di software avanzati come nTop, utilizzati per attività di ottimizzazione topologica, alleggerimento dei componenti, creazione di strutture reticolari e simulazioni termiche e meccaniche, competenze sempre più richieste nei processi industriali evoluti.

Presentazione finale e apprezzamento delle aziende

Durante l’ultima lezione del progetto, svoltasi mercoledì 28 gennaio, i gruppi di lavoro hanno presentato i risultati a docenti e rappresentanti delle aziende. I committenti si sono detti “soddisfatti degli elaborati”, sottolineando un approccio maturo non solo progettuale, ma anche nella valutazione dei vincoli produttivi ed economici.

Il vicepresidente di ITS Academy Udine, Oliviero Barbieri, ha evidenziato come “competenze di questo tipo siano fondamentali per le aziende che vogliono introdurre o sviluppare la manifattura additiva nei propri processi”.

TEC4I FVG partner strategico per le nuove professionalità

La collaborazione con ITS Academy Udine, attiva da anni, conferma TEC4I FVG come partner strategico nella formazione di figure altamente specializzate, capaci di rispondere alle esigenze del tessuto produttivo del Friuli-Venezia Giulia.

“L’obiettivo è formare professionisti in grado non solo di utilizzare le tecnologie di additive manufacturing, ma anche di valutarne l’introduzione e lo sviluppo in azienda, collaborando ai processi di innovazione”, spiegano Luigi Valan e Fabio Nocent, responsabili del progetto per TEC4I FVG.

“Per questo siamo soddisfatti di aver rinnovato la collaborazione anche per l’anno scolastico 2025-2026”.

Un modello virtuoso per ridurre il gap di competenze

L’iniziativa si conferma come un modello virtuoso di collaborazione tra formazione e industria, capace di ridurre il gap di competenze e di mettere a disposizione delle imprese professionisti qualificati, pronti ad accompagnare l’evoluzione tecnologica dei processi manifatturieri.

