Udine rinnova i parchi: nuovi giochi e aree verdi riqualificate in tutti i quartieri

Nuovi giochi, arredi rinnovati e spazi verdi che tornano a essere luoghi di incontro e socialità. È un intervento capillare quello che il Comune di Udine sta portando avanti in queste settimane per migliorare la qualità e la fruibilità delle aree verdi cittadine. Un piano che affianca ai grandi progetti di riqualificazione una serie di lavori diffusi, già conclusi o in fase di completamento, con un’attenzione particolare alle esigenze espresse da residenti e famiglie.

Interventi già conclusi: nuovi giochi e spazi restituiti ai residenti

Tra i lavori recentemente portati a termine spicca l’intervento nell’area verde Mc Bride di via San Daniele, dove sono state rimosse le attrezzature obsolete e installati nuovi giochi, rendendo lo spazio più sicuro e attrattivo per bambini e genitori.

Nuove attrezzature ludiche sono state collocate anche nelle aree di via Monte Forno–via Monte Lussari e via Monte Arvenis, dedicate alle Portatrici Carniche, restituendo ai residenti spazi di socialità che prima risultavano assenti o poco fruibili. Interventi mirati che hanno permesso di valorizzare aree spesso trascurate, rendendole nuovamente vissute.

A Laipacco nasce una nuova area verde

Sono invece in fase di completamento altri interventi significativi. A Laipacco, nell’area dell’ex scuola Deledda, sta prendendo forma la prima vera area verde del quartiere: uno spazio completamente nuovo, dotato di giochi in legno, arredi, punti di sosta e di incontro. L’area sarà aperta al pubblico una volta concluse le ultime sistemazioni.

In via Dante, il giardino storico Giovanni Pascoli è stato interessato da una manutenzione profonda del verde e degli arredi, realizzata anche grazie alla collaborazione con l’associazione “I Nostri Diritti”. Nell’area di San Rocco, al Patriarcato di Aquileia, sono stati installati nuovi giochi, mentre è in corso il completamento della pavimentazione antitrauma.

Cantieri in partenza nei prossimi mesi

Accanto agli interventi già conclusi o in chiusura, sono pronti a partire nuovi cantieri. Nell’area verde Collodi di San Osvaldo è prevista una completa sostituzione delle attrezzature ludiche, con lavori in avvio tra febbraio e marzo. Entro la primavera è inoltre atteso il rifacimento della superficie del campo da tennis dell’area verde Alpi e Hrovatin di via Melegnano, oggi fortemente usurato.

Il ruolo dei quartieri e della partecipazione

Un percorso condiviso con il territorio, come sottolinea Rosi Toffano, assessora ai Quartieri partecipati: “Riqualificare uno spazio significa renderlo più curato e vissuto. Un ambiente di qualità è il primo passo per contrastare il degrado e migliorare la sicurezza percepita”. Centrale, in questo processo, è il dialogo con comitati e residenti, fondamentale per individuare le reali esigenze dei quartieri.

Gli interventi si inseriscono in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale che punta a valorizzare il patrimonio verde cittadino come elemento centrale di benessere, coesione sociale e vivibilità urbana, con un’attenzione particolare a bambini, famiglie e anziani.