“Udine, 19 appuntamenti per adulti e famiglie ai Civici Musei: visite, laboratori e notti al museo”

Torna da febbraio a maggio 2026 “Che fai? Appuntamenti per tutti al Museo”, il programma del Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine che propone 19 nuovi appuntamenti dedicati ad adulti, famiglie, bambini e bambine. Un calendario pensato per vivere il museo non solo come luogo di conservazione, ma come spazio aperto, partecipato e inclusivo, capace di intrecciare arte, archeologia e conoscenza del territorio.

L’iniziativa offre nuove occasioni di incontro e scoperta, invitando pubblici diversi a condividere esperienze culturali e a tornare più volte nei musei cittadini, trasformando la visita in un’abitudine e in un’esperienza sempre diversa.

Visite guidate, laboratori e percorsi urbani

Il nuovo programma comprende 19 appuntamenti distribuiti tra diverse sedi museali e alcuni luoghi della città, con un’offerta ampia e articolata. Il calendario alterna visite guidate, laboratori creativi, percorsi urbani, corsi d’arte ed esperienze immersive, offrendo proposte adatte a età e interessi differenti.

Sono previste sette visite guidate per il pubblico adulto, pensate per approfondire le collezioni museali e scoprire luoghi insoliti di Udine, comprese due passeggiate urbane che mettono in relazione il museo con il tessuto cittadino.

Attività dedicate a bambini, bambine e famiglie

Grande attenzione è riservata ai più piccoli e alle famiglie, con cinque laboratori creativi suddivisi per fasce d’età dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 10 anni. Le attività puntano su narrazione, manualità e sperimentazione, favorendo un approccio ludico e coinvolgente al patrimonio culturale.

Il programma include anche tre incontri del corso d’arte per bambini e bambine, pensati per stimolare creatività ed espressione artistica attraverso esperienze guidate.

Le Notti al museo: esperienze serali e notturne

Tra le proposte più attese tornano le quattro Notti al museo, vere e proprie esperienze serali e notturne che trasformano le sale museali in scenari di racconti, enigmi e avventure. Occasioni speciali per vivere il museo in modo diverso, suggestivo e coinvolgente.

Le sedi e il successo delle edizioni precedenti

Le attività si svolgono in quattro sedi museali:

Museo Etnografico del Friuli

Museo Archeologico

Galleria d’Arte Antica

Museo Friulano di Fotografia

Tutti gli appuntamenti sono condotti da educatori ed educatrici museali specializzati, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza e all’inclusività dei linguaggi.

Il nuovo calendario si inserisce in un percorso già consolidato: nel quadrimestre precedente le attività del Servizio Didattico hanno registrato oltre 300 partecipanti, confermando il ruolo dei Civici Musei di Udine come luoghi attivi di incontro, apprendimento e condivisione.

Informazioni e prenotazioni

La partecipazione è a posti limitati con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Segreteria del Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine:

📞 345 2681647

📧 didatticamusei@comune.udine.it

Aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito www.civicimuseiudine.it e sui canali social Facebook, Instagram e YouTube dei Civici Musei di Udine (@udinemusei).

