Udine
“Udine, 19 appuntamenti per adulti e famiglie ai Civici Musei: visite, laboratori e notti al museo”
Un calendario pensato per adulti, famiglie e bambini tra visite guidate, laboratori creativi e suggestive notti al museo
Torna da febbraio a maggio 2026 “Che fai? Appuntamenti per tutti al Museo”, il programma del Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine che propone 19 nuovi appuntamenti dedicati ad adulti, famiglie, bambini e bambine. Un calendario pensato per vivere il museo non solo come luogo di conservazione, ma come spazio aperto, partecipato e inclusivo, capace di intrecciare arte, archeologia e conoscenza del territorio.
L’iniziativa offre nuove occasioni di incontro e scoperta, invitando pubblici diversi a condividere esperienze culturali e a tornare più volte nei musei cittadini, trasformando la visita in un’abitudine e in un’esperienza sempre diversa.
Visite guidate, laboratori e percorsi urbani
Il nuovo programma comprende 19 appuntamenti distribuiti tra diverse sedi museali e alcuni luoghi della città, con un’offerta ampia e articolata. Il calendario alterna visite guidate, laboratori creativi, percorsi urbani, corsi d’arte ed esperienze immersive, offrendo proposte adatte a età e interessi differenti.
Sono previste sette visite guidate per il pubblico adulto, pensate per approfondire le collezioni museali e scoprire luoghi insoliti di Udine, comprese due passeggiate urbane che mettono in relazione il museo con il tessuto cittadino.
Attività dedicate a bambini, bambine e famiglie
Grande attenzione è riservata ai più piccoli e alle famiglie, con cinque laboratori creativi suddivisi per fasce d’età dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 10 anni. Le attività puntano su narrazione, manualità e sperimentazione, favorendo un approccio ludico e coinvolgente al patrimonio culturale.
Il programma include anche tre incontri del corso d’arte per bambini e bambine, pensati per stimolare creatività ed espressione artistica attraverso esperienze guidate.
Le Notti al museo: esperienze serali e notturne
Tra le proposte più attese tornano le quattro Notti al museo, vere e proprie esperienze serali e notturne che trasformano le sale museali in scenari di racconti, enigmi e avventure. Occasioni speciali per vivere il museo in modo diverso, suggestivo e coinvolgente.
Le sedi e il successo delle edizioni precedenti
Le attività si svolgono in quattro sedi museali:
- Museo Etnografico del Friuli
- Museo Archeologico
- Galleria d’Arte Antica
- Museo Friulano di Fotografia
Tutti gli appuntamenti sono condotti da educatori ed educatrici museali specializzati, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza e all’inclusività dei linguaggi.
Il nuovo calendario si inserisce in un percorso già consolidato: nel quadrimestre precedente le attività del Servizio Didattico hanno registrato oltre 300 partecipanti, confermando il ruolo dei Civici Musei di Udine come luoghi attivi di incontro, apprendimento e condivisione.
Informazioni e prenotazioni
La partecipazione è a posti limitati con prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Segreteria del Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine:
📞 345 2681647
📧 didatticamusei@comune.udine.it
Aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito www.civicimuseiudine.it e sui canali social Facebook, Instagram e YouTube dei Civici Musei di Udine (@udinemusei).
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login