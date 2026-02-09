CrediFriuli chiude il 2025 con utili record e crescita sostenibile: masse a 3,8 miliardi

Il bilancio 2025 di CrediFriuli, approvato dal Consiglio di Amministrazione, conferma un percorso di crescita solida, prudente e sostenibile. L’esercizio si è chiuso con un utile netto superiore ai 28 milioni di euro, pari a oltre 140 mila euro per collaboratore, un dato che testimonia l’elevata efficienza dell’istituto.

Al 31 dicembre 2025, le masse complessivamente amministrate hanno superato i 3,8 miliardi di euro, registrando una crescita complessiva del +10%, sostenuta sia dall’aumento degli impieghi (+7,5%) sia dall’incremento della raccolta globale.

Produttività ai vertici del Credito Cooperativo

Grazie a questi risultati, CrediFriuli si conferma al primo posto tra le Bcc del Nord-Est e tra le realtà di eccellenza del Credito Cooperativo nazionale per produttività. Con circa 20 milioni di euro di masse intermediate per collaboratore, la banca migliora ulteriormente un primato già raggiunto nel 2024.

«Mi sento orgoglioso e massimamente privilegiato nel rappresentare CrediFriuli – afferma il presidente Stefano Fruttarolo –. Anche nel 2025 la banca ha conseguito un risultato di eccellenza grazie all’impegno qualificato della Direzione e dei collaboratori, apprezzato da soci e clientela».

Crescono clienti, raccolta e impieghi

La crescita dei volumi è accompagnata da un costante ampliamento della base clienti, che ha superato quota 50.800, con 3.500 nuovi conti correnti aperti nel corso dell’anno.

La raccolta globale ha oltrepassato i 2,5 miliardi di euro, mentre gli impieghi hanno superato 1,3 miliardi, confermando il forte radicamento della banca nel tessuto economico dei territori di riferimento.

Leadership nei mutui e attenzione alla sostenibilità

Nel 2025 CrediFriuli si è confermata leader nel mercato dei mutui, con 870 nuovi finanziamenti destinati all’acquisto della prima casa. Prosegue anche l’impegno sui temi della sostenibilità e dei criteri ESG: oltre l’11% dei mutui erogati rientra nella categoria dei mutui green, dedicati a immobili in classe energetica A o superiore.

Credito agevolato e solidità patrimoniale

Importante anche l’attività nel credito agevolato regionale, in particolare sulle linee Frie, Freie e Fondo di Rotazione in agricoltura. Sulla linea Freie-Capitalizzazione, CrediFriuli gestisce il 30% delle posizioni regionali, con oltre 50 concessioni per circa 40 milioni di euro.

«L’incidenza delle attività deteriorate nette si attesta allo 0,20%, tra le migliori del sistema bancario nazionale – sottolinea il direttore generale Gilberto Noacco – mentre il patrimonio netto ha superato i 267 milioni di euro».

Investimenti sulle persone e sul futuro

Nel 2025 i collaboratori hanno raggiunto quota 200, con oltre 15.000 ore di formazione erogate. In controtendenza rispetto al settore bancario, CrediFriuli continua ad assumere giovani altamente qualificati, che rappresentano oltre un terzo del personale.

«Sono già il presente e soprattutto il futuro della banca – conclude Fruttarolo –. Valorizzarli è la sfida centrale per garantire solidità, autonomia ed eccellenza bancaria a servizio delle comunità».

