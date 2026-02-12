Maison rivoluziona il menù: arriva il gambero rosso di Mazara spedito fresco dalla Sicilia

Il ristorante “Maison” di via Planis cambia pelle e inaugura una nuova fase della sua storia culinaria. Il locale, gestito dal 2018 dalla famiglia Avramovic, fino a poco tempo fa era conosciuto per il suo menù di terra, con una proposta incentrata soprattutto su secondi di carne e piatti della tradizione balcanica.

“Si veniva da noi a mangiare una buona grigliata mista”, racconta Radisa Avramovic, che da poco è subentrato al padre alla guida del ristorante. Classe 2000, Radisa ha deciso di imprimere una svolta netta all’identità del locale, rinnovando completamente la cucina e il menù. Oggi la proposta guarda al Mediterraneo, con rivisitazioni di piatti a base di pesce e una filosofia più ricercata.

Determinante, in questo percorso, è stato l’incontro con l’attuale chef, il siciliano Gianluca Burzotta, classe 1998, che condivide con Radisa una visione giovane ma già forte di un’esperienza decennale nel mondo della ristorazione.

Il gambero rosso di Mazara: freschezza in un giorno e mezzo

Il simbolo del nuovo corso del Maison sarà un ingrediente d’eccellenza: il gambero rosso di Mazara del Vallo.

“È un prodotto che non si trova da nessun’altra parte – spiega Radisa –. Gianluca conosce una famiglia di pescatori siciliani che spedisce direttamente a noi il pescato. In un giorno e mezzo i gamberi sono già nella nostra cucina”.

Un dettaglio che fa la differenza. I gamberi vengono infatti abbattuti a bordo del peschereccio, refrigerati e immediatamente spediti, mantenendo così la stessa freschezza del momento della pesca. “Non sono surgelati”, precisa Avramovic, sottolineando l’attenzione alla qualità della materia prima.

La scelta di puntare su questo prodotto nasce anche dal desiderio di distinguersi. “Nessuno in città serve piatti con questo ingrediente – continua –. Spesso i gamberi arrivano dall’Argentina o dalla Croazia. Noi abbiamo voluto fare una scelta diversa”.

Una scommessa sul pesce in una città di carne

Cambiare identità non è mai semplice. “Puntare su un nuovo menù è una scelta rischiosa, ma andava fatta”, ammette Radisa. In città sono numerosi i locali specializzati in carne, mentre l’offerta di pesce di qualità è più limitata.

Il nuovo menù del Maison sarà più ricercato e innovativo, con una proposta che valorizza antipasti curati, secondi di pesce e abbinamenti con calici di vino selezionati.

I prezzi subiranno un leggero aumento rispetto al passato, coerentemente con la qualità delle materie prime, ma non spariranno del tutto i piatti di terra: “Rimarranno in carta alcuni primi e secondi per chi preferisce ancora la carne”.

I primi riscontri, però, sono incoraggianti. “I clienti sono soddisfatti”, afferma Avramovic, segno che la nuova direzione sta incontrando il favore del pubblico.

“Maison”: eleganza e senso di casa

Non cambierà invece il nome del ristorante. “Mi piace molto, per cui ho deciso di tenerlo”, spiega Radisa. Il termine francese richiama eleganza, ma significa anche “casa”.

Ed è proprio questa l’idea che il giovane imprenditore vuole preservare: un ambiente raffinato ma con un’accoglienza calorosa e giovanile, capace di far sentire il cliente a proprio agio.

Una famiglia di ristoratori

L’avventura imprenditoriale degli Avramovic è iniziata proprio con l’acquisizione del Maison nel 2018. Oggi la famiglia gestisce quattro strutture: oltre al ristorante di via Planis, l’hotel ristorante “Al Trivio” di San Leonardo, il ristorante “Al Piazzale” a Castelmonte di Prepotto e l’hotel “Casa del Pellegrino”, a due passi dal santuario.

Radisa ora guida in autonomia il Maison Restaurant, dove lavora anche il fratello Andrea, mentre i genitori si occupano degli altri locali. Una nuova generazione che prende il timone, con l’obiettivo di coniugare tradizione familiare e innovazione gastronomica.

