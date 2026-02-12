Un altro lunedì da Smiths: Johnny Marr al castello di Udine

UDINE – Un altro lunedì di cui non sentivamo il bisogno, titolo. Un altro lunedì di cui avevamo disperatamente bisogno, specifica. E così Johnny Marr, l’altra metà di Morrissey negli Smiths – la cult band per eccellenza – arriva al castello di Udine un’improbabile serata estiva.

Poche illusioni: il fatto che la chitarra dei sopracitati abbia deciso di salire sul colle del castello il prossimo 20 luglio non fermerà il surriscaldamento globale, non annullerà tutte le emergenze in corso né renderà più tollerabile la settimana lavorativa. Si tratta infatti solo di un altro capitolo di quella lunga, bellissima e crudele antologia articolata in suoni brillanti, suggestioni annichilenti e testi al vetriolo che un tempo ci fecero sentir compresi da qualcuno che non fosse l’analista, il guru o il maestro di yoga di turno.

Marr, l’uomo che ha spaccato la cara vecchia Inghilterra della cara e vecchia signora Thatcher assieme ad altri tre pirati del pop mentre qui si cercava ancora di capire come allacciarsi le scarpe senza incespicare due isolati dopo, porterà in FVG i resti gloriosi di un’epoca in cui le chitarre servivano a qualcosa.

Dalle note di This Charming Man – che presumbilmente continueremo a ballare con la grazia di un mobile dell’anteguerra – fino alle collaborazioni con Hans Zimmer per l’ultimo James Bond – perché sì, Johnny è passato dalle cantine di Manchester all’Oscar, mentre noi siamo rimasti fermi al 1984 (una data a caso!), il tour estivo promette di essere il viaggio completo del suo universo musicale. Traduzione: prepariamoci a sentirci vecchi, ma con una colonna sonora decisamente migliore della media.

Dettagli tecnici per cuori aridi o che fingono di assumere questa posa, JM pare non abbia intenzione di andare in pensione, a differenza delle nostre speranze di gloria. Suonerà naturalmente i classici degli Smiths per farci commuovere sulle magliette tarocche acquistate online e le hits soliste per ricordarci come (lui) sia andato avanti. E che noi… dovremmo fare lo stesso, ma che sicuramente… non lo faremo. Chiudere a chiave nell’armadio più robusto i fantasmi degli Anni Ottanta e adoperarsi per la caccia al biglietto. Altro non rimane. Serata memorabile, facile previsione.

Biglietti in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 13 febbraio per buona pace degli scaramantici online su Ticketmaster Italia, TicketOne, sul circuito internazionale Eventim SI e nei punti vendita autorizzati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook