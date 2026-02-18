Comunità serba, Scoccimarro alla Festa della Repubblica: «Presenza storica e valore per il Fvg»

La comunità serba rappresenta una presenza storica e profondamente radicata in Friuli-Venezia Giulia, in particolare a Trieste, ed è un esempio concreto di integrazione capace di tradursi in crescita per l’intero territorio. È questo il messaggio espresso dall’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, in occasione della sua visita alla Comunità Serba di Trieste per la ricorrenza della Festa nazionale della Repubblica di Serbia.

Un momento istituzionale e simbolico che ha voluto ribadire il valore delle relazioni tra la comunità serba e il Friuli-Venezia Giulia, territorio storicamente vocato all’incontro tra culture diverse.

Integrazione e sviluppo per il territorio

Nel suo intervento, l’assessore ha sottolineato come nel corso degli anni la comunità serba abbia saputo coniugare il mantenimento delle proprie tradizioni culturali e religiose con un forte senso di appartenenza al contesto regionale. Un equilibrio che ha favorito una piena integrazione e una partecipazione attiva alla vita economica e sociale del territorio.

Secondo Scoccimarro, il contributo della comunità serba si è tradotto in un apporto concreto allo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia, rafforzando il tessuto produttivo e sociale della regione. Un percorso che testimonia come identità e integrazione possano procedere insieme, generando valore condiviso.

Trieste città multiculturale

L’assessore ha inoltre evidenziato come la presenza di un numero significativo di cittadini serbi nel capoluogo regionale confermi la natura storicamente multiculturale di Trieste. La città, tradizionalmente aperta ai popoli e alle culture dell’Europa centro-orientale, continua a rappresentare un punto di riferimento per il dialogo interculturale.

“La vostra comunità è parte integrante del nostro tessuto sociale e costituisce un valore aggiunto per l’intera collettività”, ha affermato Scoccimarro, ribadendo il ruolo centrale che la comunità serba ricopre nella realtà triestina e regionale.

Dialogo e coesione sociale

Nel suo intervento conclusivo, l’assessore ha riaffermato l’attenzione dell’Amministrazione regionale verso tutte quelle realtà che contribuiscono a consolidare il dialogo interculturale e la coesione sociale. Presupposti considerati fondamentali per uno sviluppo armonico e condiviso del Friuli-Venezia Giulia, in un contesto europeo sempre più interconnesso.

La celebrazione si è svolta alla presenza di diverse autorità istituzionali e rappresentanti della comunità. Tra gli altri, hanno preso parte all’evento il console generale della Repubblica di Serbia a Trieste Nemanja Sekicki, il presidente della Comunità Serbo-Ortodossa di Trieste Zlatimir Selaković e il presidente del Consiglio comunale Francesco di Paola Panteca.

Un’occasione che ha confermato il legame storico tra Trieste e la comunità serba, nel segno della collaborazione, del rispetto reciproco e della valorizzazione delle identità culturali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook