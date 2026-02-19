Miramare, Guido Comis nuovo direttore: il pordenonese nominato dal ministro della Cultura

È il pordenonese Guido Comis il nuovo direttore del Museo e Parco di Miramare a Trieste. La nomina è arrivata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha scelto Comis per guidare uno dei poli culturali più importanti della regione.

Nato a Pordenone nel 1971, vanta una formazione di alto livello: maturità al liceo Grigoletti, laurea in Lettere alla Ca’ Foscari di Venezia e specializzazione in storia dell’arte all’Università di Milano, entrambe conseguite con il massimo dei voti.

Esperienza internazionale

Comis ha lavorato per dieci anni in Svizzera come curatore, tra Zurigo, Lugano e il Museo d’arte della Svizzera italiana. In Friuli-Venezia Giulia è stato direttore del servizio di catalogazione, formazione e progetti strategici all’Erpac di Villa Manin. Parla inoltre quattro lingue.

“I miei migliori auspici di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia”, ha dichiarato il ministro Giuli, ringraziando la commissione e il direttore generale Musei Massimo Osanna.

L’eredità di Andreina Contessa

A Trieste, Comis raccoglie l’eredità di Andreina Contessa, che ha guidato Miramare per molti anni, riportando il sito al suo splendore dopo un periodo di abbandono.

Una sfida importante per il nuovo direttore, chiamato a consolidare e valorizzare ulteriormente il prestigio del museo e del parco.

