Monfalcone, parrocchie aprono ai fedeli islamici per il Ramadan dopo la chiusura delle moschee

Dopo la chiusura di tre moschee a Monfalcone, prive della destinazione d’uso per luogo di culto, la comunità musulmana era rimasta senza un luogo per la preghiera collettiva. Una situazione che ha trovato una soluzione temporanea in occasione del Ramadan.

Come riportato da Il Piccolo, due sacerdoti, in accordo con il vescovo di Gorizia, hanno messo a disposizione alcuni spazi parrocchiali per consentire ai fedeli islamici di vivere il mese sacro.

Le sedi messe a disposizione

Si tratta delle Stalle rosse di Staranzano, concesse da monsignor Paolo Zuttion, e dell’oratorio di San Michele, messo a disposizione da don Flavio Zanetti.

Proprio il 18 febbraio iniziano contemporaneamente Quaresima e Ramadan, i rispettivi periodi di digiuno e raccoglimento delle due religioni.

Calendario e spirito dell’iniziativa

La richiesta è partita dalla comunità musulmana, rimasta senza sedi per la preghiera dopo i provvedimenti legali. I parroci hanno quindi stabilito un calendario condiviso: le Stalle rosse saranno disponibili il venerdì e per alcuni ritrovi notturni fino all’Eid al Fitr.

“Ci accomuni il desiderio di maturare sentimenti di rispetto reciproco e di attenzione all’altro”, hanno dichiarato i sacerdoti, sottolineando il valore del dialogo tra le comunità.

