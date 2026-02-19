Piancavallo, perdono il sentiero con il cane: salvate due giovani escursioniste sul Monte Sauc

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio del 18 febbraio a Piancavallo, dove due giovani escursioniste hanno perso l’orientamento durante una passeggiata con il loro cane lungo il sentiero della Carbonaia, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno.

Le ragazze si trovavano nella zona che sale verso il Monte Sauc, nel territorio comunale di Aviano, quando si sono accorte di aver smarrito la traccia del sentiero. Impaurite ma fortunatamente in buone condizioni di salute, hanno deciso di chiedere aiuto.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando la Sala operativa regionale emergenza sanitaria (SORES) ha contattato il Comando dei Vigili del fuoco di Pordenone, segnalando la situazione di difficoltà.

Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Maniago, mentre dalla centrale di Pordenone un operatore ha avviato la procedura di geolocalizzazione del telefono cellulare di una delle due escursioniste. Alle giovani è stato chiesto di rimanere ferme e attendere l’arrivo dei soccorritori per facilitare le operazioni.

Localizzazione tramite cellulare e motoslitta

Grazie al segnale del telefono, i Vigili del fuoco sono riusciti a individuare con precisione il punto in cui si trovavano le ragazze. Parallelamente, un tecnico del Soccorso alpino, già allertato dalla SORES, le ha raggiunte utilizzando una motoslitta, risalendo lungo le piste da sci del comprensorio di Piancavallo.

La squadra dei Vigili del fuoco, percorrendo il sentiero 992, ha poi incontrato il tecnico del Soccorso alpino. Insieme hanno accompagnato le due escursioniste e il loro cane a valle, fino alla strada asfaltata, riportandole in sicurezza.

Elicottero allertato ma non necessario

In via precauzionale era stato allertato anche l’elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia, pronto a intervenire in caso di necessità. Tuttavia, grazie alla rapidità delle operazioni via terra e alla tempestiva geolocalizzazione, non è stato necessario farlo decollare.

L’intervento si è così concluso nel migliore dei modi e in tempi brevi, evitando complicazioni.

Lieto fine per le due giovani e il loro cane

Dopo lo spavento iniziale, le due ragazze e il loro cane stanno bene e hanno potuto fare ritorno a casa. Fondamentale si è rivelata la prontezza nella richiesta di aiuto e la sinergia tra SORES, Vigili del fuoco e Soccorso alpino, che hanno dimostrato ancora una volta professionalità e coordinamento nelle operazioni di soccorso in ambiente montano.

Un episodio che si chiude con un lieto fine, ma che ricorda quanto sia importante prestare attenzione quando si affrontano sentieri di montagna, soprattutto in zone boschive dove è facile perdere l’orientamento.

