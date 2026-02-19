Startup giovanili in Friuli-Venezia Giulia: al via il bando da 3 milioni

Oltre 3 milioni di euro a sostegno dell’imprenditoria giovanile in Friuli-Venezia Giulia. È questa la dotazione del nuovo bando regionale che punta a rafforzare e far crescere imprese e startup guidate da under 40, attraverso contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili.

Per accompagnare i potenziali beneficiari nella fase di candidatura, arrivano tre incontri informativi a Udine, Pordenone e Trieste, promossi da TEC4I FVG, Polo Tecnologico Alto Adriatico, ASPERASTRA Innovation LAB, Confindustria Udine e Confindustria Alto Adriatico.

Bando giovani imprese FVG, contributi fino a 40mila euro

Il bando regionale dedicato all’imprenditoria giovanile mette a disposizione oltre 3.000.000 di euro. L’agevolazione copre fino al 50% delle spese ammissibili, con una soglia minima di investimento pari a 10.000 euro e un contributo massimo concedibile di 40.000 euro per domanda.

Le domande potranno essere presentate dal 25 febbraio al 25 marzo 2026, con procedura valutativa “a sportello”, ovvero fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Un’opportunità concreta per sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali e rafforzare quelle già avviate, favorendo innovazione, competitività e ricambio generazionale nel tessuto economico regionale.

Tre incontri gratuiti per orientarsi tra requisiti e candidatura

Per aiutare imprenditori e aspiranti tali a muoversi tra requisiti, spese ammissibili, criteri di valutazione ed errori da evitare, sono stati organizzati tre appuntamenti dal titolo:

“Start now! Contributi a fondo perduto per imprese e startup giovanili del Friuli-Venezia Giulia”

Gli incontri offriranno:

spiegazioni pratiche sui destinatari della misura

esempi concreti di investimenti finanziabili

indicazioni sulla documentazione richiesta

approfondimenti sul funzionamento della valutazione delle domande

Dopo una prima parte introduttiva, spazio alle sessioni one-to-one, con colloqui individuali dedicati a chi desidera un confronto diretto sulla propria idea imprenditoriale o sul progetto da candidare. In questa fase, i partner presenteranno anche i servizi di accompagnamento e supporto allo sviluppo di nuove imprese.

Il calendario degli appuntamenti

Ecco le date e le sedi degli incontri in programma in Friuli-Venezia Giulia:

Venerdì 20 febbraio – Udine (ore 09:00)

TEC4I FVG – Via Jacopo Linussio 51

TEC4I FVG – Via Jacopo Linussio 51 Venerdì 20 febbraio – Pordenone (ore 09:00)

Polo Tecnologico Alto Adriatico – Via Roveredo 20/b

Polo Tecnologico Alto Adriatico – Via Roveredo 20/b Lunedì 23 febbraio – Trieste (ore 16:00)

ASPERASTRA Innovation Lab – Urban Center, Corso Camillo Benso Conte di Cavour 2/2

Gli appuntamenti rappresentano un’occasione strategica per chi intende investire sul proprio futuro imprenditoriale, sfruttando un sostegno economico significativo e un accompagnamento qualificato.

Un sostegno concreto alla nuova imprenditoria regionale

In un contesto economico in continua evoluzione, il bando si inserisce tra le misure chiave per favorire la crescita delle imprese giovanili in Friuli-Venezia Giulia, stimolando innovazione, occupazione e sviluppo locale.

Per gli under 40 con un progetto nel cassetto o per chi ha già avviato un’attività e punta a consolidarla, questa può rappresentare un’opportunità determinante. Il consiglio? Informarsi per tempo e preparare la candidatura con attenzione, vista la modalità a sportello e l’interesse atteso.

