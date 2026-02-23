Calcio dilettanti, Anzil al derby Zompicchia-Rivolto: “È lo spirito autentico del Friuli”

“Il calcio di seconda categoria è grinta, passione e divertimento: rappresenta lo spirito autentico dello sport che ogni fine settimana anima le nostre comunità e i nostri piccoli paesi in Friuli”. Con queste parole il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, ha voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione regionale in occasione del “derby del Doge” tra Zompicchia e Rivolto, sfida valida per il girone C del campionato di Seconda Categoria.

Un appuntamento sentito dal territorio, che rinnova ogni domenica un rito collettivo fatto di tifo, appartenenza e storia sportiva. Due squadre dal passato glorioso si sono affrontate in una gara combattuta, conclusa con la vittoria del Rivolto per 2-1.

La partita domenicale come rito collettivo

A margine dell’incontro, disputato al centro sportivo Liani Marchetti, Anzil – accompagnato dal sindaco di Codroipo Guido Nardini, dal presidente della Figc Fvg Ermes Canciani e dai vertici delle due società – ha sottolineato il valore sociale del calcio dilettantistico.

Il vicegovernatore ha evidenziato come il tradizionale rituale della partita domenicale rappresenti un pilastro della coesione sociale del territorio, fondato sull’impegno instancabile di circa 3.000 associazioni sportive regionali. Una rete capillare che coinvolge migliaia di famiglie e volontari, rendendo lo sport un elemento centrale della vita comunitaria friulana.

Il grazie ai volontari dello sport

Parole di particolare gratitudine sono state espresse nei confronti di chi, spesso lontano dai riflettori, rende possibile tutto questo: “presidenti, dirigenti, custodi, guardalinee, accompagnatori e tutti i volontari che, con la loro dedizione, permettono a decine di migliaia di giovani di praticare sport in un ambiente sano”.

Un riconoscimento al lavoro silenzioso che sostiene il movimento dilettantistico regionale, garantendo non solo attività sportiva, ma anche formazione, inclusione e crescita personale per le nuove generazioni.

Investimenti sugli impianti sportivi

Accanto alla valorizzazione degli eventi sportivi, la Regione prosegue nel monitoraggio e nel sostegno dell’impiantistica locale. Nell’area di Codroipo sono infatti in corso importanti interventi di manutenzione, tra cui quelli relativi al campo sportivo di Beano, finanziati con un contributo regionale di quasi 100 mila euro nell’ambito dei bandi per l’ammodernamento delle strutture.

Un segnale concreto di attenzione verso lo sport di base, che passa non solo attraverso la presenza istituzionale agli eventi, ma anche tramite investimenti mirati per migliorare la qualità e la sicurezza degli impianti.

Il “derby del Doge” si è così trasformato in un momento simbolico per ribadire quanto il calcio di categoria, lontano dalle grandi platee ma vicino alle persone, continui a rappresentare l’anima autentica del Friuli.

