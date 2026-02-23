EnAIP FVG, ultimi posti per i corsi IFTS gratuiti

C’è ancora tempo, ma non molto. Sono gli ultimi posti disponibili per accedere ai percorsi IFTS gratuiti di EnAIP FVG in partenza tra fine febbraio e metà marzo in diverse sedi del Friuli-Venezia Giulia. Un’opportunità concreta per chi vuole riqualificarsi, specializzarsi e rientrare nel mondo del lavoro, grazie a corsi costruiti insieme alle imprese e con una forte componente pratica.

I percorsi, sviluppati in collaborazione con realtà di primo piano come Costa Crociere S.p.A., PMP Industries S.p.A. e il Cluster Legno Arredo, puntano a formare profili tecnici immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, rispondendo ai fabbisogni reali delle aziende.

800 ore di formazione, metà in azienda

Ogni corso prevede 800 ore complessive, di cui 400 ore di stage in azienda, elemento centrale per favorire un inserimento professionale rapido e qualificato.

I percorsi sono aperti a disoccupati, non occupati e occupati. Per le persone disoccupate è prevista un’indennità di partecipazione di 3,50 euro per ogni ora di lezione, un sostegno concreto alla frequenza e alla riqualificazione professionale.

Al termine viene rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (livello EQF IV), valido a livello nazionale ed europeo, con possibilità di riconoscimento dei crediti formativi da parte delle università regionali.

Le sedi e i corsi in partenza in Friuli-Venezia Giulia

Quattro i percorsi in avvio nelle prossime settimane:

I percorsi coprono ambiti strategici per l’economia regionale: amministrazione e paghe, turismo, industria 4.0 e filiera dell’arredo, settori che in Friuli-Venezia Giulia continuano a esprimere domanda di professionalità qualificate.

Formazione gratuita grazie al Fondo Sociale Europeo Plus

La partecipazione è totalmente gratuita, grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si tratta di un investimento mirato sulle competenze tecniche superiori, con una didattica progettata insieme alle imprese e orientata all’occupabilità immediata. Un modello che integra aula e azienda, teoria e pratica, formazione e inserimento lavorativo.

Le informazioni su requisiti, sedi, calendario e modalità di candidatura sono disponibili sui siti ufficiali di EnAIP FVG e del sistema IFTS regionale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook