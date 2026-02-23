Fvg, 5,5 milioni di euro per rinnovare i vigneti: via libera dalla Giunta regionale

La Regione Friuli-Venezia Giulia investe oltre 5,5 milioni di euro per sostenere la competitività e il rinnovamento del comparto vitivinicolo. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Risorse agricole Stefano Zannier, dopo l’approvazione in Giunta delle disposizioni che disciplinano l’applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2026/2027.

“Con oltre 5,5 milioni di euro sosteniamo la competitività e il rinnovamento del comparto vitivinicolo regionale, garantendo continuità agli interventi e procedure più snelle ed efficaci”, ha dichiarato Zannier.

Attuazione della Pac 2023-2027

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115, nell’ambito del quadro definito dalla Commissione europea relativo alla Pac 2023-2027 , e si inserisce nel Piano Strategico Nazionale approvato a fine 2022.

Per la campagna 2026/2027 alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono assegnate risorse pari a 5.518.039 euro, a valere sulla dotazione nazionale di 323.883.000 euro annui destinata al settore vitivinicolo.

Si tratta di fondi che mirano a rafforzare la capacità competitiva delle imprese regionali, sostenendo interventi di ammodernamento e adeguamento strutturale dei vigneti.

Disposizioni, criteri e graduatorie

Con la delibera approvata dalla Giunta vengono definiti disposizioni, indirizzi e criteri per l’accesso agli aiuti. Un successivo decreto del direttore del Servizio competente stabilirà il bando con le regole operative.

In particolare, sono già stati predeterminati:

i soggetti beneficiari ;

; la superficie minima oggetto di intervento ed eventuali deroghe;

ed eventuali deroghe; le attività ammissibili ;

; l’ entità dell’aiuto ;

; la dotazione finanziaria con il relativo riparto tramite graduatoria;

con il relativo riparto tramite graduatoria; i criteri di attribuzione dei punteggi.

L’assegnazione dei contributi avverrà dunque attraverso un sistema di graduatoria, sulla base di parametri definiti per garantire trasparenza ed equità nell’accesso alle risorse.

Procedure più rapide per le imprese

Tra le novità più rilevanti figura l’innovazione procedurale prevista dalla legge regionale 7/2025. Il nuovo meccanismo sostituisce il precedente strumento regolamentare con la modalità della delibera di Giunta e successivo bando, con l’obiettivo dichiarato di rendere più rapido ed efficiente l’accesso agli incentivi.

Un passaggio che punta a semplificare l’iter amministrativo per le imprese vitivinicole del Friuli-Venezia Giulia, favorendo tempi più certi e una gestione più snella delle domande.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di sostegno a un comparto chiave dell’economia regionale, che rappresenta non solo un elemento centrale del sistema agricolo, ma anche un fattore identitario e di promozione del territorio sui mercati nazionali e internazionali.

