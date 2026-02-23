Manomette il braccialetto elettronico e fugge: weekend di arresti e denunce a Udine

È stato un fine settimana intenso per i militari del Comando provinciale dei Carabinieri di Udine, impegnati in una serie di controlli straordinari nei centri abitati della provincia. Numerose le pattuglie dispiegate sul territorio, coordinate dalla Centrale operativa, con verifiche mirate nelle aree urbane e nei principali luoghi di aggregazione.

L’attività ha interessato in particolare i punti più frequentati delle città, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare episodi di illegalità diffusa. Diversi gli interventi effettuati nel corso delle operazioni, che hanno portato ad arresti e denunce.

Manomette il braccialetto elettronico e si allontana

L’episodio più rilevante riguarda un 43enne domiciliato a Udine, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo avrebbe manomesso il dispositivo di controllo, facendo scattare immediatamente l’allarme alla centrale operativa.

Una pattuglia è intervenuta presso l’abitazione per verificare la situazione, accertando l’assenza ingiustificata del soggetto. Il 43enne è stato rintracciato poco dopo dai militari. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per evasione e per la manomissione dello strumento elettronico di controllo.

Arrestato con una bicicletta rubata

Nel centro di Udine un 21enne friulano è stato arrestato dopo essere stato sorpreso alla guida di una bicicletta risultata rubata. Durante le operazioni di identificazione, il giovane avrebbe opposto resistenza ai militari.

Per lui sono stati contestati i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, chiudendo rapidamente la vicenda.

Denunce per ubriachezza e resistenza

Tra gli interventi effettuati nel fine settimana figura anche quello che ha riguardato un 72enne friulano, controllato in un pubblico esercizio mentre disturbava gli altri avventori. L’uomo è stato denunciato per ubriachezza e per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Analoga sorte per un 36enne friulano, fermato in un condominio del centro cittadino dove stava creando disagi ai residenti. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di violenza, resistenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltre all’ubriachezza e al rifiuto di fornire le generalità.

Controlli rafforzati anche nei prossimi giorni

In una nota, il Comando provinciale ha fatto sapere che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire ulteriori situazioni di illegalità.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma nel garantire una presenza costante e capillare nei centri abitati della provincia di Udine, con interventi tempestivi nei confronti di comportamenti illeciti.

