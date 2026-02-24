Da Trieste al Nord Est, Delex Digital porta l’AI concreta a Treviso

Un progetto nato a Trieste che oggi guarda oltre i confini regionali, portando nel Nord Est un modello concreto di applicazione dell’intelligenza artificiale alle imprese. È questa la traiettoria di AImpact, il format ideato da Delex Digital, che dopo essersi affermato in Friuli-Venezia Giulia compie un nuovo passo con “Generativa – Road to AImpact”, tappa in programma a Treviso.

Un’evoluzione che conferma il ruolo del Friuli-Venezia Giulia come laboratorio di innovazione e centro propulsore di competenze avanzate sull’AI applicata a marketing, strategia e organizzazione aziendale.

AImpact: tre anni di confronto sull’AI applicata alle imprese

Giunto al terzo anno e atteso a giugno a Trieste, AImpact si è consolidato come uno spazio di dialogo dedicato all’uso consapevole e concreto dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali. Non un semplice evento divulgativo, ma un momento di confronto operativo tra imprese, professionisti e istituzioni.

Proprio da questa impostazione nasce l’idea di estendere il format oltre i confini regionali, coinvolgendo il tessuto produttivo del Nord Est in un percorso di crescita condiviso.

Treviso tappa strategica: “Generativa – Road to AImpact”

L’appuntamento trevigiano si terrà nella Content Factory di Efesto Studio ed è organizzato in collaborazione tra Efesto Studio, Surf the Market e Delex Digital. Una sinergia che testimonia un modello di lavoro fondato sulla messa in rete di competenze, territori e visioni strategiche.

Come spiega Domenico Contella, Head of Sales & Marketing di Delex Digital, “Generativa” nasce con l’obiettivo di esportare il format AImpact oltre Trieste, trasformando l’AI da semplice buzzword a competenza reale per marketing manager e imprese del Nord Est. Un laboratorio concreto dove l’unione tra intelligenza artificiale e creatività umana diventa leva di sviluppo.

Dalla teoria all’impatto reale: processi, competenze e responsabilità

L’iniziativa si inserisce in una fase nuova dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Se inizialmente l’attenzione era concentrata sulle possibilità offerte dalla tecnologia, oggi il focus si sposta su processi strutturati, competenze e responsabilità.

Andrea Trevisan di Efesto Studio sottolinea come l’obiettivo sia costruire uno spazio di confronto concreto tra imprese, creativi e istituzioni, superando l’approccio sloganistico per arrivare a un utilizzo operativo dell’AI, capace di generare valore misurabile e impatto reale.

Il programma: strategia, marketing e modelli organizzativi

Il pomeriggio di lavori prevede interventi e una tavola rotonda dedicati all’impatto dell’AI su:

strategia aziendale

creatività

marketing

organizzazione interna

Tra i relatori Marco Giaquinto (Surf the Market), Andrea Trevisan (Efesto Studio), Massimiliano Eramo e Alex Skerlavaj (Delex Digital).

Momento centrale sarà la roundtable moderata da Domenico Contella, con la partecipazione di Laura Sicolo (Consumer Journey Manager – De’Longhi Group), Bernardo Lecci (E.N.I.A. – Ente Nazionale Intelligenza Artificiale) e Paolo Visintin (Founder & CEO – AI Fabric).

Un confronto focalizzato sull’adozione concreta dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e nei modelli organizzativi contemporanei.

L’evento è riservato su invito.

Il Friuli-Venezia Giulia come hub di competenze sull’AI

“Generativa – Road to AImpact” rappresenta una tappa di avvicinamento alla prossima edizione di AImpact, che si terrà a Trieste per il terzo anno consecutivo. Un segnale chiaro: dal Friuli-Venezia Giulia prende forma un progetto capace di esportare metodo, visione e competenze nel campo dell’intelligenza artificiale applicata al mondo delle imprese.

In un contesto economico sempre più competitivo, la sfida non è più chiedersi se adottare l’AI, ma come integrarla in modo strategico e responsabile nei processi aziendali.

