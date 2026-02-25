Energia condivisa e smart, parte la sperimentazione Insiel con Legacoop FVG

Trasformare i dati energetici in azioni quotidiane concrete per cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni. È questo l’obiettivo della nuova sperimentazione avviata da Insiel, la società ICT in-house della Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con Legacoop FVG nell’ambito del progetto europeo Edih-Pai (Public Administration Intelligence).

Dopo il coinvolgimento di Part-Energy, il progetto è ora partito anche con FVG Energia, segnando un ulteriore passo avanti verso una gestione più efficiente, partecipata e sostenibile delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) regionali.

Dai numeri ai comportamenti: come funziona la sperimentazione

L’idea è semplice ma innovativa: utilizzare analisi predittive e tecnologie digitali avanzate per interpretare i dati di produzione e consumo energetico e trasformarli in suggerimenti pratici.

Un esempio? I soci di una Comunità energetica possono ricevere notifiche automatiche nei momenti di alta produzione di energia rinnovabile, così da attivare elettrodomestici ad alto consumo — come lavatrici o lavastoviglie — proprio quando l’energia locale è più disponibile.

Allo stesso tempo, il sistema fornisce indicatori chiari su autoconsumo ed energia condivisa, rendendo visibile il contributo di ciascuno alla comunità.

La sperimentazione, finanziata con fondi europei Edih-Pai, si basa attualmente su dati sintetici, ma pone le basi per un futuro collegamento con dati reali, anche attraverso convenzioni con il Gestore dei servizi energetici (Gse).

Due strumenti digitali integrati per gestori e cittadini

Il progetto ha portato allo sviluppo di due strumenti digitali complementari:

una piattaforma web per i gestori (CRM) , che consente di monitorare consumi, produzione e performance della comunità;

, che consente di monitorare consumi, produzione e performance della comunità; una web app dedicata ai cittadini, progettata per favorire il coinvolgimento attivo dei soci.

Il sistema crea un dialogo bidirezionale continuo: dai gestori partono notifiche, survey e suggerimenti mirati; dai cittadini arrivano feedback e dati sui comportamenti di consumo.

Secondo Diego Antonini, Amministratore unico di Insiel, “il dialogo tra piattaforma gestionale e app dei cittadini è il motore di un consumo più consapevole e condiviso”, capace di guidare i comportamenti in modo proattivo e personalizzato.

Part-Energy: numeri da primato nazionale

La sperimentazione è attualmente in fase di testing con Part-Energy, cooperativa benefit associata a Legacoop FVG, attiva nella creazione e gestione di Comunità energetiche.

I numeri raccontano una realtà di primo piano:

4.089 soci

6.698 utenze

oltre 200 MWp di impianti associati

40 configurazioni attive e 37 in attesa di delibera Gse

Come sottolinea Mauro Antonio Guarini, cofondatore e vicepresidente di Part-Energy, l’obiettivo è andare oltre il sistema premiante basato sui dati dell’anno precedente, puntando su analisi predittiva e coinvolgimento attivo dei soci per migliorare in tempo reale l’efficienza delle Cer.

FVG Energia e il ruolo strategico della Regione

Il progetto è stato avviato anche con FVG Energia, società regionale impegnata nella transizione energetica.

Il presidente Franco Baritussio evidenzia come gli strumenti innovativi forniti da Insiel permetteranno di creare “un canale di dialogo diretto tra la Cer e i cittadini”, rendendoli protagonisti nell’ottimizzazione di consumi e produzione.

Un passaggio chiave verso la Comunità energetica regionale, attualmente in fase di co-progettazione.

Il modello cooperativo come leva di sostenibilità

Per Legacoop FVG, le Comunità energetiche rappresentano un modello capace di unire partecipazione, mutualità e redistribuzione dei benefici.

La presidente Michela Vogrig sottolinea come la collaborazione con Insiel nel progetto Edih-Pai rafforzi il percorso già avviato, offrendo alle Cer strumenti concreti per garantire trasparenza su produzione, consumi e benefici generati.

Dall’esperienza di Part-Energy al protocollo con Anci FVG, fino agli accordi nazionali con Arera, Gse, Rse ed Enea, il modello cooperativo si conferma centrale per lo sviluppo di una cultura della sostenibilità che genera coesione sociale.

Un ecosistema digitale per l’energia del futuro

La sperimentazione Insiel segna un passaggio strategico per il Friuli-Venezia Giulia: le Comunità energetiche non sono più solo un modello di condivisione, ma diventano un ecosistema digitale intelligente, dove i dati rappresentano una leva per aumentare efficienza, consapevolezza e partecipazione.

In un contesto in cui la transizione energetica è sempre più urgente, la sfida si gioca anche sulla capacità di tradurre numeri e algoritmi in comportamenti quotidiani virtuosi.

E in Friuli-Venezia Giulia, il percorso è già iniziato.

