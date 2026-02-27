“Non canto la politica, canto la verità!” Makeba a Cervignano e a Udine

CERVIGNANO DEL FRIULI, UDINE – Trentun anni di esilio e nove passaporti onorari per raccontare la vita che sembra un romanzo d’appendice, ma scritta col sangue e col sudore della lotta per i diritti civili. Miriam Makeba non era solo una cantante, era il Sud del mondo che alzava la testa.

“Per lei il palco rappresentava l’unica terra libera, il solo luogo dove non si sentiva in esilio” ci racconta Valerio Marchi, autore del progetto che oscilla tra narrazione e musica, come da sua consolidata griffe, chiudendo un cerchio ideale dopo i lavori dedicati a John Coltrane e Nina Simone. “E’ lì che ha lottato, unendo bianchi e neri come nella storica collaborazione con Paul Simon in Graceland, ed è lì che ha scelto di morire, proprio in Italia, tra le note della sua verità.”

Icona che ha saputo trasformare le ferite del colonialismo in pura dignità umana, la musica non resta a guardare e si rigenera attraverso gli arrangiamenti di Nicoletta Taricani, che oltre alla voce cura la conduzione di una formazione di grande livello composta da Alfonso Deidda ai sassofoni, Giulio Scaramella al pianoforte, Alessio Zoratto al contrabbasso e Luca Colussi a batteria e percussioni. Il repertorio spazia dai ritmi ipnotici di Kilimangiaro e The Click Song fino all’energia travolgente di Pata Pata e alle suggestioni di Under African Skies.

L’appuntamento con la prima assoluta è fissato per martedì 3 marzo alle 20:45 al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, mentre la replica si terrà mercoledì 4 marzo alle 20:00 al Teatro San Giorgio di Udine. Durante le serate sarà disponibile all’acquisto il volume “Miriam Makeba: cantare la verità” dello stesso Valerio Marchi, edito da Kappa Vu.

Appuntamenti da non perdere perché, come amava ripetere lei stessa, la sua non era una lotta politica ma un canto della verità. Venite ad ascoltarla.

