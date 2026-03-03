Allerta in FVG: false email sul rinnovo della tessera sanitaria, è una truffa phishing

Sta circolando in questi giorni una nuova campagna di phishing che invita i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria tramite email. A lanciare l’allarme è Asugi, che in una comunicazione ufficiale mette in guardia contro messaggi fraudolenti finalizzati a sottrarre dati personali e sensibili.

Le email, apparentemente riconducibili a enti istituzionali, invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo del documento. In realtà si tratta di un tentativo di truffa informatica che punta a carpire informazioni riservate.

Come funziona la truffa

Il meccanismo è semplice ma insidioso. Il destinatario riceve una mail che segnala la necessità di rinnovare la tessera sanitaria, con l’invito a cliccare su un collegamento per completare la procedura online.

Una volta aperto il link, l’utente viene indirizzato a una pagina che richiede l’inserimento di dati personali, come informazioni anagrafiche o altri elementi sensibili.

I dati raccolti possono poi essere utilizzati per scopi illeciti, tra cui la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o ulteriori attività fraudolente.

Come riconoscere ed evitare il raggiro

Asugi ricorda che il Ministero della Salute non invia email contenenti link per il rinnovo della tessera sanitaria, né richiede l’inserimento di dati personali attraverso moduli online non istituzionali.

È importante sapere che:

La tessera sanitaria ha una validità di 6 anni .

. In caso di mancato smarrimento o furto, non è necessario effettuare alcuna richiesta di rinnovo .

. La nuova tessera viene inviata automaticamente alla scadenza .

. Eventuali richieste devono essere effettuate esclusivamente tramite canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Queste informazioni rappresentano il primo strumento di difesa contro tentativi di phishing che sfruttano la buona fede dei cittadini.

Cosa fare se si riceve l’email sospetta

In presenza di un messaggio che invita al rinnovo della tessera sanitaria tramite link, è fondamentale adottare alcune semplici precauzioni:

Non cliccare sui link contenuti nell’email.

contenuti nell’email. Non fornire dati personali o sensibili .

. Cancellare immediatamente il messaggio.

Per qualsiasi aggiornamento o verifica, è necessario fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle amministrazioni competenti.

L’invito è quindi alla massima attenzione: anche una comunicazione che appare ufficiale può nascondere un tentativo di truffa. Informarsi attraverso i canali corretti e non condividere mai dati personali tramite link sospetti è il modo più efficace per proteggersi.

