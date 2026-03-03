Cronaca & Attualità
Autisti introvabili in FVG: 76 assunzioni nel trasporto pubblico con stipendio da 35mila euro e bonus patente
Opportunità nel trasporto pubblico locale: selezioni aperte per autisti e manutentori con incentivi regionali.
Sono 76 le posizioni lavorative messe a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel settore del trasporto pubblico locale, tra conducenti di linea e addetti alla manutenzione dei mezzi.
L’appuntamento è fissato per il 31 marzo 2026 a Udine, nella cornice di Palazzo Antonini Belgrado, dove si terrà il Recruiting day dedicato al comparto.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 24 marzo 2026. Durante la giornata verranno valutate le proposte per un collocamento mirato nelle aziende coinvolte: Arriva Udine, Atap e Trieste Trasporti.
Per quanto riguarda il territorio di Udine, la selezione punta all’inserimento di 25 autisti e 5 manutentori, a conferma della necessità di rafforzare gli organici locali.
Stipendio da 35mila euro e contributo per la Cqc
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso della patente D e della Carta di qualificazione del conducente (Cqc).
Proprio per favorire l’accesso alla professione, la Regione prevede un contributo fino a 4mila euro per il conseguimento della Cqc, abbattendo così uno dei principali ostacoli economici all’ingresso nel settore.
La retribuzione annua iniziale per un conducente di linea si aggira intorno ai 35mila euro lordi, ai quali si aggiungono i benefici previsti dal welfare aziendale di settore.
Nonostante le condizioni contrattuali attrattive, la difficoltà nel reperire personale qualificato resta significativa, in particolare nelle aree montane, dove la carenza di conducenti si fa sentire con maggiore intensità.
Un settore in difficoltà tra demografia e carenza di tecnici
La carenza di autisti si inserisce in un quadro demografico complesso, caratterizzato da una riduzione della popolazione attiva e da una crescente difficoltà nel reperire figure tecniche specializzate.
Il problema riguarda in modo particolare i territori periferici e montani, dove garantire continuità al servizio di trasporto pubblico diventa una sfida strategica.
Incentivi solo per contratti a tempo indeterminato
Dal 2025 gli incentivi regionali saranno destinati esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato rivolte a giovani e donne.
Una scelta che punta a rafforzare la stabilità e la qualità del lavoro, superando forme contrattuali precarie.
L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha ribadito l’importanza della strategia messa in campo:
“È fondamentale per la Regione Friuli-Venezia Giulia investire sia sulle competenze delle persone sia sugli incentivi alle imprese per garantire l’attrattività di questi lavori”.
La linea regionale punta su formazione, apprendistato e sostegno diretto all’accesso alle professioni, collegando gli incentivi alla coerenza tra la qualifica acquisita e un contratto stabile.
