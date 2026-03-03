Nautica in Friuli-Venezia Giulia, oltre 2,5 milioni già stanziati e nuovi fondi in arrivo nel 2026

Il Friuli-Venezia Giulia accelera sulla nautica e riunisce a Udine il primo tavolo con gli stakeholder dopo l’entrata in vigore della legge regionale dedicata al comparto, la prima in Italia interamente costruita su questo settore.

L’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha ribadito la volontà della Regione di sostenere un ambito ritenuto strategico per economia e turismo, avviando un percorso condiviso con imprese e operatori.

I bandi 2025: oltre 2,5 milioni tra porti e refitting

La prima tornata di misure ha registrato un riscontro positivo. Per porti turistici, darsene e ormeggi nautici sono state finanziate 23 domande, con 1,8 milioni di euro concessi.

Buona anche la risposta al bonus per refitting e demolizione di unità da diporto: 231 istanze ammesse per circa 750 mila euro di contributi. Numeri che, secondo la Regione, confermano la vitalità del comparto e la volontà di investire in qualità e sostenibilità.

Le risorse 2026 e il masterplan posti barca

Per il 2026 sono già previste nuove linee di intervento:

300 mila euro per la filiera della cantieristica navale;

per la filiera della cantieristica navale; 200 mila euro per un ecobonus dedicato ai motori marini a basso impatto;

per un ecobonus dedicato ai motori marini a basso impatto; 200 mila euro per l’acquisto di unità da diporto a finalità turistica e formativa;

per l’acquisto di unità da diporto a finalità turistica e formativa; 1 milione di euro per il bonus refitting e demolizione.

In parallelo, sarà realizzato un masterplan regionale sui posti barca, una mappatura condivisa con operatori pubblici e privati per programmare meglio gli investimenti e rafforzare il ruolo del FVG come sistema integrato della nautica a livello nazionale e internazionale.

