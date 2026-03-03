Economia & LavoroRegione FVG
Nautica in Friuli-Venezia Giulia, oltre 2,5 milioni già stanziati e nuovi fondi in arrivo nel 2026
Primo tavolo regionale dopo la nuova legge: finanziati i bandi 2025 e nuove misure nel 2026
Il Friuli-Venezia Giulia accelera sulla nautica e riunisce a Udine il primo tavolo con gli stakeholder dopo l’entrata in vigore della legge regionale dedicata al comparto, la prima in Italia interamente costruita su questo settore.
L’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha ribadito la volontà della Regione di sostenere un ambito ritenuto strategico per economia e turismo, avviando un percorso condiviso con imprese e operatori.
I bandi 2025: oltre 2,5 milioni tra porti e refitting
La prima tornata di misure ha registrato un riscontro positivo. Per porti turistici, darsene e ormeggi nautici sono state finanziate 23 domande, con 1,8 milioni di euro concessi.
Buona anche la risposta al bonus per refitting e demolizione di unità da diporto: 231 istanze ammesse per circa 750 mila euro di contributi. Numeri che, secondo la Regione, confermano la vitalità del comparto e la volontà di investire in qualità e sostenibilità.
Le risorse 2026 e il masterplan posti barca
Per il 2026 sono già previste nuove linee di intervento:
- 300 mila euro per la filiera della cantieristica navale;
- 200 mila euro per un ecobonus dedicato ai motori marini a basso impatto;
- 200 mila euro per l’acquisto di unità da diporto a finalità turistica e formativa;
- 1 milione di euro per il bonus refitting e demolizione.
In parallelo, sarà realizzato un masterplan regionale sui posti barca, una mappatura condivisa con operatori pubblici e privati per programmare meglio gli investimenti e rafforzare il ruolo del FVG come sistema integrato della nautica a livello nazionale e internazionale.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login