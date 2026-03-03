Nuovo nido comunale a Roiano: iscrizioni al via tra marzo e aprile 2026, ecco chi può fare domanda

Si apriranno indicativamente dalla seconda metà di marzo alla prima settimana di aprile 2026 le iscrizioni per il nuovo nido comunale di Roiano, situato in via Montorsino 7. Una nuova opportunità per le famiglie interessate ai servizi per la prima infanzia, che potranno presentare domanda indipendentemente dal fatto di aver già inoltrato richiesta durante il periodo ordinario di iscrizione, svoltosi dal 12 gennaio al 6 febbraio 2026.

Potranno quindi partecipare sia le famiglie che non avevano ancora presentato alcuna domanda, sia quelle che avevano già fatto richiesta per altri nidi comunali o privati convenzionati.

Nuove autodichiarazioni e punteggi

Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda tra gennaio e febbraio 2026, il punteggio attribuito resterà valido per quella specifica richiesta, sulla base delle autodichiarazioni già fornite.

Diversamente, per la nuova iscrizione al nido di Roiano, il punteggio sarà calcolato esclusivamente sulle nuove autodichiarazioni presentate per questa ulteriore scelta. Si tratta quindi di una procedura autonoma, che richiede una nuova compilazione dei dati necessari alla valutazione.

Le famiglie che avessero indicato soltanto il nido di Roiano nella nuova domanda potranno eventualmente aggiungere altre strutture comunali o private convenzionate. Tuttavia, in questo caso, la richiesta sarà considerata “fuori termine” e verrà collocata in coda rispetto alle domande pervenute entro la scadenza ordinaria di gennaio/febbraio 2026.

Requisiti di età invariati

Restano invariati i requisiti anagrafici già stabiliti per le iscrizioni ordinarie. In particolare, potranno fare domanda:

Piccoli : minori nati dal 1° agosto 2025 al 31 maggio 2026

: minori nati dal Medio-grandi: minori nati dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2025

Le fasce di età sono dunque le stesse previste per le altre strutture comunali e private convenzionate.

Graduatorie e scadenze

Le graduatorie provvisorie e definitive per il nido di Roiano saranno pubblicate in contemporanea con quelle di tutte le altre strutture comunali e private convenzionate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sui servizi di prima infanzia.

Nel dettaglio:

Entro il 31 maggio 2026 saranno pubblicate le graduatorie provvisorie

saranno pubblicate le graduatorie provvisorie Entro il 20 giugno 2026 saranno rese note le graduatorie definitive

Nel caso di doppio accoglimento – ovvero se il minore risultasse ammesso sia in una struttura indicata nella domanda di gennaio/febbraio 2026 sia nel nuovo nido di Roiano – la famiglia dovrà effettuare una scelta definitiva entro e non oltre il 14 agosto 2026.

Scorrimento e decadenza dalle liste d’attesa

Particolare attenzione va posta anche al meccanismo di scorrimento delle graduatorie. Se, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, il minore dovesse risultare in lista d’attesa in tutte le strutture indicate, la prima proposta di accoglimento formulata dagli uffici – per qualunque delle strutture scelte, compreso il nuovo nido di Roiano – comporterà la decadenza automatica da tutte le altre posizioni di attesa.

Un passaggio fondamentale per le famiglie, chiamate a valutare con attenzione le proprie preferenze, considerando che l’accettazione della prima disponibilità cancellerà ogni altra possibilità di attesa.

