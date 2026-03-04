Alpe Adria Trail, accordo rinnovato fino al 2028: il percorso di 750 km tra FVG, Austria e Slovenia guarda ai mercati globali

Il Friuli-Venezia Giulia rafforza la cooperazione turistica internazionale con il rinnovo dell’accordo triennale per la gestione e la promozione dell’Alpe Adria Trail, uno dei più importanti percorsi di trekking transfrontalieri d’Europa.

La firma è avvenuta alla fiera internazionale del turismo ITB di Berlino, dove i direttori delle organizzazioni partner – Carinthian Tourism Board, Slovenian Tourist Board e PromoTurismoFVG – hanno siglato l’intesa che garantirà la prosecuzione del progetto fino al 2028.

A commentare l’accordo è stato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, che ha sottolineato come il turismo europeo possa oggi tornare centrale nel panorama globale.

Secondo Bini, infatti, rafforzare la cooperazione tra territori e puntare sul turismo lento e all’aria aperta rappresenta una scelta strategica, soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e difficoltà nei trasporti aerei.

Un percorso di 750 chilometri tra tre Paesi

L’Alpe Adria Trail è un itinerario escursionistico di grande richiamo internazionale che attraversa Austria, Slovenia e Friuli-Venezia Giulia.

Il percorso si sviluppa per 750 chilometri suddivisi in 43 tappe, collegando il Grossglockner, la montagna più alta dell’Austria, al mare Adriatico a Muggia.

Nel dettaglio:

24 tappe si trovano in Austria ,

, 8 in Slovenia ,

, 11 in Friuli-Venezia Giulia.

Il tracciato si snoda prevalentemente lungo sentieri già esistenti e strade secondarie, valorizzando paesaggi naturali, piccoli borghi e territori meno conosciuti, che diventano così nuove mete per il turismo internazionale.

Turismo lento e sostenibile come strategia comune

Il progetto dell’Alpe Adria Trail nasce nel 2012 proprio a Berlino e negli anni è diventato un esempio di cooperazione transfrontaliera nel turismo outdoor.

Come ha evidenziato Bini, la collaborazione tra Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia continua a rafforzarsi, con l’obiettivo di attrarre un pubblico sempre più ampio di viaggiatori interessati a esperienze autentiche e sostenibili.

L’iniziativa consente infatti di:

promuovere turismo lento e sostenibile ,

, valorizzare territori montani e aree meno conosciute ,

, creare nuove opportunità economiche per le comunità locali.

La partnership guarda anche a nuovi mercati internazionali, con l’intenzione di ampliare la promozione del percorso in Paesi come Canada e Stati Uniti, dove il turismo outdoor è in forte crescita.

Il Friuli-Venezia Giulia protagonista all’ITB di Berlino

La firma dell’accordo si inserisce nel contesto della ITB di Berlino, la più importante fiera europea del turismo B2B, in programma dal 3 al 5 marzo.

L’evento riunisce circa 170 Paesi, oltre 5.800 espositori e più di 100mila visitatori, con un focus su alcuni temi chiave del turismo contemporaneo:

turismo outdoor e giovanile,

innovazione tecnologica per i viaggiatori,

turismo sanitario,

turismo business e leisure.

Il Friuli-Venezia Giulia partecipa con una delegazione di 13 operatori regionali, ospitati nello stand ENIT insieme a PromoTurismoFVG.

Tra le realtà presenti figurano strutture alberghiere, operatori turistici e consorzi del territorio, tra cui DoubleTree by Hilton Trieste, FunActive Tours, il Consorzio del Tarvisiano, Europa Tourist Group, Hotel President Lignano, Savoia Excelsior Palace e Hotel Villa Luppis.

In serata gli operatori regionali parteciperanno inoltre all’evento “CIAO BERLIN! The Italian Party”, dedicato alla promozione dell’eccellenza italiana e alla creazione di nuove opportunità di collaborazione internazionale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook