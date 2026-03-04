Casa e rigenerazione urbana in Friuli-Venezia Giulia: 39 milioni per recupero edifici e affitti calmierati

Le politiche abitative e la rigenerazione urbana rappresentano due assi fondamentali dell’azione della Regione Friuli-Venezia Giulia. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, intervenendo a Carpacco di Dignano all’incontro dedicato al tema “Politiche abitative e rigenerazione urbana”, occasione di confronto sui finanziamenti regionali e sulle novità normative in fase di definizione.

Secondo Amirante, la Regione ha avviato un percorso strutturato con la Legge regionale 8 del 2025, che punta al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente. A questa misura si affiancherà la nuova legge sulle politiche abitative, che sarà presentata in Commissione e successivamente in Aula nel corso dell’anno insieme al Piano di governo del territorio.

Uno degli obiettivi principali è introdurre il social housing come standard urbanistico della città pubblica, rafforzando così gli strumenti per garantire abitazioni accessibili e sostenibili.

Rigenerazione urbana contro consumo di suolo e spopolamento

Nel suo intervento, l’assessore ha evidenziato come il concetto di rigenerazione urbana non riguardi soltanto la riqualificazione degli edifici, ma anche una visione più ampia di sviluppo territoriale.

«Rigenerazione urbana significa ridurre il consumo di suolo, recuperare l’edilizia esistente e migliorare la qualità dell’abitare», ha spiegato Amirante. Questo approccio mira anche a contrastare fenomeni demografici critici come lo spopolamento, sostenendo le famiglie e incentivando i cittadini a rimanere o trasferirsi in Friuli-Venezia Giulia.

La strategia regionale, dunque, punta a rafforzare l’attrattività del territorio attraverso politiche integrate che uniscano sviluppo urbano, sostenibilità e servizi per la comunità.

I finanziamenti: 39 milioni per il recupero edilizio

La Legge regionale 8/2025 prevede interventi specifici per la rigenerazione edilizia attraverso contributi destinati a diverse tipologie di lavori, tra cui manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione degli immobili.

Per il 2025 la dotazione complessiva è pari a circa 39 milioni di euro. Un dato significativo riguarda le domande presentate, molte delle quali riguardano alloggi destinati alla locazione a canone concordato, segno della crescente attenzione verso strumenti di affitto calmierato e soluzioni abitative accessibili.

Questo orientamento conferma la volontà della Regione di sostenere modelli abitativi equilibrati, capaci di rispondere alle esigenze delle famiglie e delle comunità locali.

Sostenibilità energetica e inclusione sociale

Accanto agli interventi di riqualificazione edilizia, la Regione ha previsto anche bandi per l’efficientamento energetico degli edifici. I contributi possono arrivare fino al 75% delle spese per i nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro, mentre è previsto un sostegno fino al 50% anche per lavori già conclusi.

Queste misure rafforzano il legame tra politiche abitative e transizione energetica, favorendo edifici più efficienti, sostenibili e meno costosi da gestire per le famiglie.

«Il nostro obiettivo – ha concluso Amirante – è costruire un modello integrato che unisca riqualificazione fisica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Rigenerare significa dare nuova vita ai centri urbani e ai paesi, valorizzando il patrimonio esistente e creando opportunità concrete per le comunità locali».

