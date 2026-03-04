Edilizia, in Friuli-Venezia Giulia arrivano i “colleghi AI”: Ance lancia il primo progetto in Italia

Il Friuli- Venezia Giulia compie un passo avanti nell’innovazione del settore delle costruzioni. L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) Friuli-Venezia Giulia ha presentato a Udine un progetto pionieristico che introduce una squadra di quattro “colleghi AI” a supporto di professionisti e imprese.

Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in Italia, pensata per affiancare il lavoro umano nei processi di analisi dei dati e aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche, con particolare attenzione ai principi dell’economia circolare.

Alla presentazione, ospitata nella sede della Regione a Udine, è intervenuta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha sottolineato il valore strategico del progetto.

Secondo l’assessore, l’intelligenza artificiale rappresenta un alleato della pubblica amministrazione, capace di migliorare l’efficacia e la tempestività delle decisioni senza sostituire il contributo umano.

L’AI per analizzare dati e migliorare il prezzario regionale

Il nuovo sistema punta a supportare il lavoro di aggiornamento e confronto del prezzario regionale, uno strumento fondamentale per la programmazione e la gestione degli appalti pubblici.

Attraverso l’intelligenza artificiale sarà possibile analizzare grandi quantità di dati in tempi rapidi, confrontare diversi prezzari e verificare con precisione le singole voci di costo.

L’obiettivo è aggiornare categorie, individuare eventuali criticità e ridurre il rischio di contenziosi negli appalti pubblici, garantendo maggiore trasparenza e certezza nei costi delle opere.

L’esperienza maturata negli ultimi anni ha già dimostrato l’importanza di questo lavoro. Il prezzario regionale aggiornato ha contribuito a sostenere gli interventi di edilizia scolastica finanziati dal Pnrr, che in Friuli-Venezia Giulia valgono 247 milioni di euro di investimenti.

Grazie a un livello di dettaglio elevato, è stato possibile prevenire problematiche nelle fasi di gara e di realizzazione delle opere.

Economia circolare e sostenibilità nei cantieri

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda l’integrazione dei principi di economia circolare nel settore edilizio.

Il nuovo sistema permetterà di analizzare materiali, processi produttivi e gestione dei rifiuti nei cantieri, facilitando l’inserimento nel prezzario di nuove voci legate alla sostenibilità.

L’accesso a dati e modelli già sviluppati in altre regioni consentirà inoltre di accelerare l’adozione di soluzioni efficaci e coerenti con il quadro normativo nazionale, migliorando l’efficienza delle politiche infrastrutturali.

Collaborazione tra pubblico e privato

Il progetto nasce anche da un confronto costante con gli Ordini professionali, in particolare con gli architetti, per migliorare alcune voci del prezzario relative agli interventi interni e armonizzare il sistema con altre esperienze regionali.

Secondo Amirante, l’iniziativa dimostra la volontà della Regione di guidare l’innovazione attraverso una collaborazione concreta tra pubblico e privato.

L’introduzione dei colleghi AI rappresenta quindi un nuovo modello di lavoro basato su competenze aumentate, in cui la tecnologia supporta l’attività di tecnici, imprese e amministrazioni.

Un sistema infrastrutturale più competitivo

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio della Regione che punta a integrare digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza amministrativa.

L’obiettivo è rafforzare la qualità delle politiche infrastrutturali, migliorare la certezza dei costi nelle opere pubbliche e rendere il territorio più competitivo e attrattivo nei grandi appalti.

L’iniziativa si concretizza anche attraverso una newsletter dedicata promossa da Ance Fvg, pensata per fornire aggiornamenti mirati e informazioni personalizzate a imprese e professionisti del settore.

