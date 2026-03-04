Pordenone, commerciante aggredito con spray al peperoncino e risse tra giovani in centro

Torna a crescere la preoccupazione per la sicurezza a Pordenone, dove nelle ultime ore si sono verificati tre episodi di violenza nel centro cittadino: due risse tra giovani e l’aggressione a un commerciante con lo spray al peperoncino.

L’episodio più recente è avvenuto nella serata di martedì 3 marzo in via Cavallotti. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovani sarebbe entrato in un negozio con l’intenzione di rubare alcuni generi alimentari.

Il proprietario dell’attività si è accorto del furto e ha tentato di fermare i ragazzi. A quel punto, però, la situazione è degenerata: uno dei giovani ha estratto uno spray al peperoncino spruzzandolo contro il titolare, che è rimasto temporaneamente accecato. Subito dopo il gruppo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasferito all’ospedale di Pordenone per accertamenti. Sul luogo dell’aggressione sono arrivati anche gli agenti della polizia, che hanno avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Le risse nella zona dell’autostazione

Nelle ore precedenti le forze dell’ordine erano già intervenute due volte nella zona dell’autostazione, un’area che in passato è stata teatro di episodi di violenza, tra aggressioni e rapine.

La prima segnalazione è arrivata lunedì 2 marzo intorno alle 18:45, quando alcuni passeggeri in attesa degli autobus hanno assistito a una rissa tra giovani. Dopo un breve inseguimento, alcuni ragazzi si sono affrontati con calci e pugni, creando tensione tra le persone presenti.

All’arrivo delle volanti della questura, gli agenti hanno identificato un 15enne che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha opposto resistenza. Il giovane è stato quindi fermato e accompagnato in questura, dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo scontro poco dopo

A distanza di meno di un’ora, intorno alle 19:30, un altro episodio di violenza si è verificato sempre nella stessa area della stazione.

In questo caso al centro della lite c’erano due giovani, un ragazzo e una ragazza. Secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe colpito il coetaneo con calci e schiaffi e successivamente aggredito anche una persona che aveva tentato di sedare la discussione.

La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, con l’arrivo sul posto di carabinieri e guardia di finanza, chiamati a riportare la calma e ricostruire quanto accaduto.

Gli episodi, avvenuti nel giro di poche ore, riaccendono l’attenzione sul tema della sicurezza nel centro cittadino, in particolare nelle aree più frequentate dai giovani e nei pressi della stazione.

