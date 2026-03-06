L’Irlanda chiama, il Friuli risponde: la magia del 26° St. Patrick’s Festival a Tricesimo

TRICESIMO – Ventisei anni di storia non sono solo un traguardo, sono una garanzia di eccellenza. Il St. Patrick’s Festival = Festival di San Patrizio in Friuli torna a far vibrare il Teatro Garzoni di Tricesimo martedì 10 marzo alle 20.30, portando sul palco un’energia che va ben oltre il semplice folklore. Non aspettatevi la classica musica di sottofondo: qui si parla di artiglieria pesante del folk internazionale, uno spettacolo vibrante diviso in due set che promette di far tremare le assi del palcoscenico con classe e maestria.

Una serata griffata come sempre dall’inossidabile Marco Miconi. Mr. folk ha suddiviso così l’evento in due set: il soffio di un genio ad aprire la serata con il ritorno attesissimo di Will Pound, un musicista che il Daily Telegraph ha incoronato senza mezzi termini come uno dei migliori armonicisti al mondo. Se giganti come Paul McCartney o Robbie Williams lo chiamano regolarmente in studio, è perché il suo strumento parla una lingua universale che travalica i generi, dai palchi scozzesi alla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Accanto a lui ritroveremo il talento di Marty Barry, chitarrista e cantante irlandese già ben noto e amatissimo dal pubblico del festival per la sua straordinaria capacità comunicativa.

La seconda parte dell’evento ci sposta verso le atmosfere di Glasgow con un trio che rappresenta il meglio della nuova scena britannica. Il guru della fisarmonica inglese Sam Mabbett, già finalista ai prestigiosi BBC Radio Scotland Young Traditional Musician Awards, guida una formazione d’eccezione. Con lui ci saranno Heather Cartwright, stella nascente della chitarra scozzese e solista di rara sensibilità, e la violinista Madeleine Stewart. Madeleine, laureata con lode al Royal Conservatoire of Scotland, porta con sé l’esperienza di tour mondiali e quel tiro tipico dei grandi palchi del Celtic Connections.

Partecipare a questa celebrazione è alla portata di tutti: il biglietto intero costa 20 euro, con una riduzione a 15 euro riservata ai soci FCB e ai residenti a Tricesimo. I giovani sotto i 15 anni, se accompagnati, entrano gratuitamente, perché il grande folk è una passione che va tramandata. Chi volesse sottoscrivere o rinnovare la tessera Folk Club Buttrio potrà farlo direttamente in teatro prima del concerto.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 348 8138003 o scrivere a info@folkclubbuttrio.it

