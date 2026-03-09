Auto “seminuove” con chilometri scalati: 111 vittime in Friuli-Venezia Giulia e sequestro milionario

Auto importate dalla Germania e rivendute come “seminuove” dopo aver manipolato il contachilometri. Era questo il sistema utilizzato da un imprenditore del Lazio finito sotto indagine della Guardia di finanza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i veicoli venivano venduti con chilometraggi artificialmente ridotti e con targhe ottenute in modo fraudolento, così da farli apparire più recenti e aumentarne il valore sul mercato.

Oltre cento vittime in Friuli-Venezia Giulia

La truffa ha coinvolto numerosi acquirenti. A Trieste sono state raggirate 19 persone, ma in tutto il Friuli- Venezia Giulia le vittime sono 111, di cui 37 a Udine e 55 a Pordenone.

Il fenomeno però è molto più ampio: in tutta Italia i truffati sarebbero 835. Secondo le indagini, diverse aziende del territorio avrebbero collaborato con l’imprenditore, rivendendo le auto per suo conto.

Maxi sequestro da 1,5 milioni

Gli accertamenti patrimoniali hanno evidenziato beni per circa quattro milioni di euro in più rispetto a quanto dichiarato al fisco.

Per questo la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Trieste ha disposto un sequestro da un milione e mezzo di euro. Tra i beni confiscati figurano una villa con piscina intestata alla moglie, un appartamento, cinque auto di lusso tra Mercedes e Audi, undici orologi Rolex e Cartier e 150mila euro, di cui 47mila su un conto in Austria.

