Cividale e Prepotto, la Regione corregge i confini comunali: risolto il caso delle case “divise” tra due Comuni

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato la deliberazione proposta dall’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che dispone la rettifica dei confini comunali tra Cividale del Friuli e Prepotto.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di risolvere una situazione anomala che negli anni aveva coinvolto alcune abitazioni nella località di Mezzomonte, dove modifiche alla viabilità lungo la strada regionale di Castelmonte avevano generato una discrepanza tra i confini amministrativi e la realtà territoriale.

Come ha spiegato l’assessore Roberti, il cambiamento dei confini permette di superare un vero e proprio paradosso burocratico che si trascinava da tempo tra i due Comuni del territorio udinese.

Abitazioni divise tra catasto e anagrafe

Il problema riguardava un piccolo nucleo di abitazioni che si trovava in una posizione amministrativamente ambigua.

Da un lato, infatti, le unità immobiliari risultavano catastalmente nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, mentre dall’altro i residenti erano regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di Prepotto.

Questa sovrapposizione di competenze ha generato negli anni incertezze nella gestione amministrativa e urbanistica dell’area. I piani regolatori dei due Comuni, infatti, prevedevano norme differenti per lo stesso territorio, creando difficoltà nella pianificazione e nell’applicazione delle regole urbanistiche.

L’intesa tra i due Consigli comunali

Per risolvere definitivamente la questione, i Consigli comunali di Cividale del Friuli e Prepotto avevano già raggiunto un accordo, chiedendo alla Regione di intervenire per formalizzare la modifica dei confini.

La Giunta regionale ha quindi recepito l’intesa attraverso la deliberazione approvata nei giorni scorsi, applicando la normativa regionale sulle autonomie locali che consente la rettifica dei confini comunali per comprovate esigenze topografiche e amministrative.

Si tratta dunque di un passaggio tecnico ma fondamentale per rendere coerente la situazione amministrativa con la realtà territoriale.

Il passaggio di superficie da Cividale a Prepotto

Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce il trasferimento di poco più di duemila metri quadrati di superficie dal Comune di Cividale del Friuli a quello di Prepotto.

L’atto approvato dalla Giunta dovrà ora essere formalmente eseguito attraverso un decreto del Presidente della Regione, che renderà operativa la modifica dei confini comunali.

Più chiarezza per cittadini e amministrazioni

Secondo l’assessore Roberti, l’intervento permette finalmente di regolarizzare una situazione di fatto che si protraeva da anni, restituendo chiarezza amministrativa ai cittadini e agli enti locali.

“L’operazione – ha concluso Roberti – restituisce certezza giuridica ai confini e semplifica la gestione del territorio per i cittadini coinvolti”.

La rettifica rappresenta quindi un passo concreto per migliorare la gestione amministrativa locale, eliminando un’anomalia che aveva creato nel tempo difficoltà sia per i residenti sia per le amministrazioni comunali coinvolte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook