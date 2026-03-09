Fvg investe 200mila euro negli spettacoli dal vivo: contributi fino a 30mila euro per associazioni e cooperative

La Regione Friuli-Venezia Giulia conferma l’attenzione verso il mondo dello spettacolo dal vivo, stanziando 200mila euro per sostenere la distribuzione di spettacoli teatrali, di danza e di circo su tutto il territorio regionale.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale e prevede la concessione di incentivi destinati ad associazioni e cooperative attive nella produzione e distribuzione di spettacoli professionali.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, che ha evidenziato come lo spettacolo dal vivo rappresenti un elemento fondamentale della vita culturale delle comunità e un motore di socialità e crescita per i territori.

Risorse raddoppiate rispetto al 2024

La dotazione finanziaria prevista per il bando è raddoppiata rispetto allo scorso anno, segno del forte interesse registrato dagli operatori del settore durante la precedente edizione.

Come spiegato dal vicegovernatore, la scelta di incrementare le risorse nasce proprio dal grande riscontro ottenuto dal bando 2024, che ha evidenziato la necessità di rafforzare gli strumenti a sostegno della diffusione delle produzioni artistiche.

L’obiettivo della Regione è favorire la circolazione degli spettacoli e garantire ai cittadini un’offerta culturale sempre più ampia e di qualità, valorizzando il lavoro degli artisti professionisti e delle realtà organizzative attive sul territorio.

Teatro, danza e circo tra le attività finanziate

L’avviso pubblico stabilisce che per spettacolo dal vivo si intendono tutte le attività di rappresentazione artistica teatrale, coreutica o circense, comprese le forme integrate tra diversi linguaggi artistici.

Un elemento centrale del bando è la presenza diretta del pubblico, caratteristica che distingue questo tipo di eventi e che contribuisce a rafforzare il legame tra cultura, comunità e territorio.

Possono accedere ai contributi associazioni e cooperative che abbiano tra i propri scopi statutari la produzione e la distribuzione di spettacoli dal vivo, con progetti che prevedano la circuitazione delle rappresentazioni nella regione.

Contributi fino a 30mila euro

Il bando prevede contributi compresi tra 5mila e 30mila euro, determinati anche in base al numero di repliche programmate.

Le risorse possono coprire fino al 100% della spesa ammissibile, con l’obiettivo di sostenere concretamente l’organizzazione e la diffusione degli eventi.

Questo strumento rappresenta quindi un incentivo diretto alla programmazione culturale diffusa, favorendo la presenza di spettacoli anche nei centri più piccoli e contribuendo alla vitalità culturale dell’intero Friuli-Venezia Giulia.

Domande entro il 9 aprile

Le richieste di contributo potranno essere presentate dal 9 marzo al 9 aprile 2026 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it.

La graduatoria dei progetti finanziati sarà pubblicata entro il mese di luglio, consentendo così agli operatori culturali di programmare la stagione degli spettacoli con il sostegno della Regione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook