Incidente tra due autocisterne, una si ribalta e prende fuoco: chiusa l’autostrada A4

Un grave incidente si è verificato questa mattina, lunedì 9 marzo, intorno alle 11.20 sull’autostrada A4, nel tratto tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due autocisterne. Una di queste si è ribaltata prendendo fuoco, mentre l’altra trasportava anidride carbonica. Il tamponamento è avvenuto al chilometro 420, nel territorio di Monastier, a circa quattro chilometri dal casello di Noventa di Piave.

Intervento dei soccorsi

Dopo l’impatto il mezzo ribaltato ha preso fuoco e ha danneggiato le barriere di sicurezza laterali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Venezia Mestre e San Donà, con il supporto della squadra Nbcr del nucleo regionale.

Presenti anche la polizia stradale, l’elisoccorso del Suem 118 e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Autostrada chiusa

Per consentire i soccorsi e le operazioni di spegnimento delle fiamme è stato chiuso il tratto della A4 tra Meolo e San Donà in entrambe le direzioni.

Al momento dell’incidente non si registravano particolari problemi alla circolazione, ma la situazione resta monitorata durante le operazioni di messa in sicurezza.

