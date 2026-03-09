Premio FVGreen 2026, Scoccimarro visita i progetti ambientali di Fiumicello e Staranzano

Parte il percorso verso il Premio FVGreen 2026, l’iniziativa della Regione Friuli-Venezia Giulia che valorizza progetti e buone pratiche legate alla sostenibilità ambientale.

A dare il via simbolico alla nuova edizione è stato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, che ha effettuato sopralluoghi nei luoghi in cui sono stati realizzati alcuni dei progetti premiati nell’edizione 2025.

Le visite si sono svolte a Staranzano e a Fiumicello Villa Vicentina, dove sono stati sviluppati interventi di recupero ambientale e valorizzazione delle aree naturali.

«Per lanciare il Premio FVGreen 2026 non potrebbe esserci luogo migliore dei siti dove sono stati realizzati i progetti vincitori dello scorso anno – ha spiegato Scoccimarro –. In questo modo mettiamo in luce esperienze concrete che dimostrano come la sostenibilità possa trasformarsi in azioni reali e replicabili».

Il progetto “Fossa Vecia” a Fiumicello

Durante la mattinata l’assessore ha visitato l’area interessata dal progetto “Fossa Vecia”, realizzato dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina e vincitore del primo premio nella sezione dedicata agli enti pubblici.

L’intervento ha permesso di ripristinare una zona umida tipica della pianura friulana, contribuendo alla tutela degli ecosistemi locali e al recupero ambientale del territorio.

Al sopralluogo erano presenti il sindaco Alessandro Dijust e i rappresentanti del Consorzio di bonifica Pianura Friulana, che hanno illustrato gli effetti positivi del progetto.

A Staranzano la rinaturalizzazione dell’Isola della Cona

La visita è proseguita nella Riserva naturale della Foce dell’Isonzo, dove è stato realizzato il progetto “Fondi magri”, classificatosi terzo nella stessa sezione del premio.

L’intervento ha portato alla creazione di paludi d’acqua dolce e canneti sull’Isola della Cona, con l’obiettivo di aumentare la biodiversità e rafforzare gli habitat naturali della riserva.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Staranzano Marzo Fragiacomo, il responsabile scientifico della riserva Matteo De Luca e il presidente del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia Enzo Lorenzon.

Il bando 2026 in arrivo

Secondo Scoccimarro, questi interventi rappresentano modelli virtuosi di collaborazione tra pubblico e privato, capaci di generare benefici ambientali, sociali ed economici.

Il Premio FVGreen, istituito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, valorizza progetti innovativi nei campi delle risorse idriche, dell’energia e del clima.

«Attraverso questo Premio, il cui bando 2026 sarà presentato a breve, vogliamo premiare chi contribuisce alla tutela delle risorse naturali e alla diffusione di una cultura della sostenibilità», ha concluso l’assessore.

