Camion con 4mila polli si ribalta nella notte a Morsano: autista ferito e animali dispersi
Un uomo di 48 anni residente a Valvasone è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte in via Udine a Morsano al Tagliamento, lungo la strada provinciale 40.
Secondo le prime ricostruzioni, intorno alla mezzanotte il camion che trasportava circa 4mila polli ha perso il controllo, ribaltandosi su un fianco e finendo in un campo. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.
Animali morti e altri dispersi
A seguito dell’impatto alcuni polli sono morti, mentre altri sono scappati nei campi circostanti dopo l’apertura del vano di carico del mezzo.
Soccorsi e rilievi
Sul posto sono intervenuti il personale sanitario inviato dalla Sores, i vigili del fuoco, i tecnici dell’Asfo e il soccorso stradale per la messa in sicurezza dell’area.
I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Autista trasportato in ospedale
Il 48enne ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Pordenone per accertamenti.
