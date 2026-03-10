Camion con 4mila polli si ribalta nella notte a Morsano: autista ferito e animali dispersi

Un uomo di 48 anni residente a Valvasone è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte in via Udine a Morsano al Tagliamento, lungo la strada provinciale 40.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alla mezzanotte il camion che trasportava circa 4mila polli ha perso il controllo, ribaltandosi su un fianco e finendo in un campo. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

Animali morti e altri dispersi

A seguito dell’impatto alcuni polli sono morti, mentre altri sono scappati nei campi circostanti dopo l’apertura del vano di carico del mezzo.

Soccorsi e rilievi

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario inviato dalla Sores, i vigili del fuoco, i tecnici dell’Asfo e il soccorso stradale per la messa in sicurezza dell’area.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Autista trasportato in ospedale

Il 48enne ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Pordenone per accertamenti.

