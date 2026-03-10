Spaccio tra Aviano e Pordenone: arrestato 22enne con droga in casa, denunciati due ventenni

Un arresto e due denunce per spaccio di sostanze stupefacenti. È il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Aviano per contrastare la diffusione della droga nel territorio pordenonese.

Le indagini si sono concentrate su M.A., 22enne residente ad Aviano. Dopo aver raccolto alcuni elementi, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare autorizzata dalla Procura nelle prime ore del mattino di lunedì 2 marzo.

All’interno dell’abitazione sono stati trovati 85 grammi di marijuana, un grammo di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Pordenone, che ha disposto l’obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri di Aviano.

Coinvolti altri due giovani

Gli accertamenti successivi hanno portato i militari a individuare altri due giovani di 20 anni coinvolti nell’attività di spaccio.

Nella giornata di lunedì 9 marzo sono state eseguite nuove perquisizioni ad Aviano e Pordenone, con il supporto delle unità cinofile antidroga dei carabinieri di Torreglia e Pordenone, con i cani Zico e Keila.

Durante i controlli sono stati sequestrati modesti quantitativi di stupefacente e raccolti ulteriori elementi investigativi. I due ventenni sono stati denunciati in stato di libertà.

