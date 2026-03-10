Trieste investe 36 milioni nello sport: nuovi impianti, stadi rinnovati e la Cittadella dello sport

Il Comune di Trieste punta con decisione sullo sviluppo e sul rinnovamento degli impianti sportivi. L’investimento complessivo previsto per le strutture sportive cittadine raggiunge circa 36 milioni e 250mila euro, come ha annunciato l’assessore comunale allo Sport Elisa Lodi durante una conferenza stampa dedicata alla presentazione degli interventi programmati nel biennio 2024-2025.

Nel dettaglio, circa 7,2 milioni di euro sono già stati utilizzati per lavori realizzati negli ultimi mesi, includendo anche gli interventi sulle palestre scolastiche. A questi si aggiungono cantieri attualmente in corso per circa 16,8 milioni di euro, mentre altri 12,1 milioni sono destinati a lavori già programmati, che verranno avviati nei prossimi mesi.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è rafforzare la rete degli impianti sportivi cittadini, migliorando le strutture esistenti e realizzandone di nuove per favorire la pratica sportiva a tutti i livelli.

Gli interventi nelle principali strutture sportive

Tra i lavori più rilevanti illustrati dall’assessore figurano diversi interventi su impianti storici della città. In particolare, sono previsti interventi allo stadio Ferrini nel rione di Ponziana, mentre allo stadio Grezar sarà realizzato un importante progetto di riqualificazione.

Qui verranno infatti eseguiti il rifacimento della pista di atletica, il potenziamento dell’illuminazione e interventi sulle tribune, con l’obiettivo di rendere la struttura più moderna e funzionale per gli atleti e per il pubblico.

Interventi significativi riguarderanno anche il campo sportivo Draghicchio, dedicato all’atletica leggera e ad altre attività sportive giovanili. Il progetto prevede l’installazione di quattro torri faro metalliche alte 30 metri per il nuovo impianto di illuminazione, oltre al rifacimento dei tre campi da tennis.

Tra gli altri interventi programmati figurano anche lavori al Palazzetto dello sport che ospita la Pallacanestro Trieste, insieme a ulteriori opere di manutenzione e miglioramento in varie strutture sportive cittadine.

“L’obiettivo è permettere sia alle categorie amatoriali sia a quelle agonistiche di svolgere attività sportiva durante tutta la giornata, garantendo inoltre spazi adeguati anche per le persone con disabilità”, ha sottolineato l’assessore Lodi.

Le tre nuove strutture strategiche per lo sport

Accanto alla riqualificazione degli impianti esistenti, il piano prevede anche la realizzazione di nuove strutture sportive strategiche per ampliare l’offerta della città.

La prima è quella prevista in via Frausin, finanziata in parte con fondi del Pnrr e in parte con contributi regionali. Il progetto comprende una palestra indoor e una foresteria, pensate per ospitare atleti e attività sportive.

Nel quartiere San Giovanni è invece prossima all’inaugurazione la nuova palestra dedicata a pallavolo e pallacanestro, conosciuta come “Cubone”. In questi giorni sono attesi gli arredi che completeranno la struttura prima dell’apertura ufficiale.

Il terzo progetto riguarda la Cittadella dello sport, una nuova struttura all’aperto dedicata a tennis, padel e beach volley, che rappresenterà la prima realtà outdoor di questo tipo in città. La gestione dell’impianto sarà affidata in concessione a soggetti terzi.

Sport accessibile e strutture strategiche

Nonostante l’apertura alla gestione esterna di alcune strutture, il Comune continuerà a mantenere la gestione diretta di alcuni impianti considerati strategici, tra cui il Palachiarbola e lo stadio Grezar.

Il piano di interventi punta così a rafforzare l’offerta sportiva cittadina, migliorando la qualità degli impianti e rendendo lo sport sempre più accessibile alla comunità.

