Udine, nuovi varchi elettronici per la ZTL: tre mesi di prova senza multe prima delle sanzioni

Il Comune di Udine avvia una nuova fase nel percorso di regolamentazione del traffico nel cuore della città. Da lunedì mattina sono iniziati i lavori per l’installazione dei pannelli luminosi ai sei varchi di accesso alla Zona a traffico limitato (ZTL).

I nuovi dispositivi, posizionati in prossimità degli accessi, serviranno a segnalare in modo chiaro e immediatamente visibile lo stato del controllo elettronico. I cosiddetti “totem” indicheranno infatti la ZTL interessata e se il varco è attivo o meno.

Sui pannelli saranno inoltre riportate tutte le informazioni utili per gli utenti, con l’obiettivo di rendere più semplice la comprensione delle regole di accesso alle aree centrali della città.

Un sistema unico in Italia

Dopo le verifiche tecniche, l’amministrazione comunale ha definito anche le modalità con cui il nuovo sistema entrerà pienamente a regime.

La procedura adottata dal Comune guidato dal sindaco Alberto Felice De Toni rappresenta un unicum a livello nazionale, perché prevede un percorso graduale studiato insieme ai fornitori tecnici e alla Polizia locale.

L’obiettivo è consentire a cittadini, lavoratori e visitatori di familiarizzare con le nuove modalità di accesso, evitando situazioni di confusione o sanzioni improvvise, come accaduto in altre città italiane in occasione dell’introduzione di sistemi analoghi.

“Udine finalmente si avvia verso una maggiore tutela della zona a traffico limitato: ne migliorerà la fruibilità del centro storico, a tutto vantaggio di chi lo frequenta”, ha dichiarato il sindaco De Toni.

Il primo cittadino ha sottolineato anche l’importanza di accompagnare il cambiamento con attenzione: “Vogliamo andare incontro alle esigenze di cittadini, lavoratori e turisti. Per questo abbiamo previsto un periodo di transizione che renda questo passaggio il più possibile indolore”.

Tre mesi di prova senza multe

Le telecamere di controllo elettronico verranno accese a metà aprile. Da quel momento inizierà una fase di pre-esercizio della durata di tre mesi, che si concluderà a metà luglio.

Durante questo periodo il sistema sarà operativo, ma gli accessi non autorizzati non comporteranno sanzioni automatiche. Al posto delle multe verranno inviati avvisi informali tramite posta e notifiche sull’app IO, così da segnalare la violazione senza conseguenze economiche.

Questa fase servirà anche a monitorare i flussi di traffico e raccogliere dati sui passaggi dei veicoli, sia autorizzati sia non autorizzati, nelle zone interessate.

Solo al termine della fase transitoria entrerà in funzione il sistema sanzionatorio automatico, mentre resteranno comunque possibili i controlli e le multe elevate direttamente dagli agenti della Polizia locale.

Le due zone della ZTL

La regolamentazione del traffico riguarda due aree distinte.

La prima è la zona del centro storico, delimitata da via Palladio, via Battisti, via Poscolle Alta, via Savorgnana e piazza Venerio, via Manin e vicolo Sillio.

La seconda è la ZTL “Viola”, accessibile attraverso il varco di via Viola all’incrocio con via Cernazai.

Permessi e accessi autorizzati

Per entrare nelle aree soggette a limitazione sono previsti permessi temporanei o permanenti per diverse categorie di utenti.

Possono richiederli residenti, frontisti con garage o posto auto, titolari di attività economiche situate nella ZTL, persone con disabilità e professionisti sanitari. Sono inoltre previsti permessi per artigiani, corrieri, fornitori e imprese impegnate nelle consegne.

Per il carico e scarico merci sono state stabilite fasce orarie dedicate: dalle 4.00 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

La richiesta dei permessi avviene tramite servizio online del Comune con autenticazione Spid o Carta d’identità elettronica, mentre il titolo autorizzativo dovrà essere esposto in modo visibile sul veicolo.

