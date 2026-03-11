Agricoltura Fvg, accordo con Agea: droni, dati e intelligenza artificiale per controlli più rapidi

È stata siglata a Trieste una nuova intesa tra Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), l’Organismo Pagatore Regionale del Friuli-Venezia Giulia e la Regione Fvg, con il coinvolgimento delle strutture Agea Coordinamento e Agea Digital.

Secondo l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier, il protocollo rappresenta “un’alleanza strategica per accelerare la modernizzazione dei processi legati alla Politica agricola comune e rafforzare la capacità operativa dell’Organismo pagatore regionale”.

La firma dell’accordo è avvenuta nel Palazzo della Regione a Trieste, al termine di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il direttore di Agea Fabio Vitale.

Più tecnologia e scambio di dati per i controlli

L’intesa punta a rafforzare lo scambio di dati e lo sviluppo di strumenti digitali, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione dei fondi agricoli e migliorare i controlli sul territorio.

Tra le innovazioni previste figurano test sul campo di droni, applicazioni digitali e sistemi informativi territoriali, strumenti che permetteranno di effettuare verifiche più mirate e una gestione amministrativa più rapida.

Zannier ha spiegato che la collaborazione favorirà sinergie operative e una cooperazione strutturata basata sulla condivisione di procedure, strumenti e competenze. In particolare sarà incentivato il riuso di software e servizi già disponibili, così da migliorare l’efficienza e ridurre i costi di sviluppo di nuove soluzioni informatiche.

L’obiettivo finale è garantire servizi più chiari e tempi certi alle imprese agricole, rendendo al tempo stesso più solide e rapide le attività di gestione e controllo da parte dell’amministrazione.

Droni, intelligenza artificiale e nuovi sistemi di monitoraggio

Il protocollo individua diversi ambiti operativi prioritari per l’innovazione del settore agricolo regionale.

Tra questi figurano:

la creazione di nuovi tematismi territoriali regionali integrabili con la Carta nazionale degli usi del suolo;

integrabili con la Carta nazionale degli usi del suolo; l’utilizzo di droni per rilevamenti mirati , anche per la gestione degli aiuti e delle indennità agricole;

, anche per la gestione degli aiuti e delle indennità agricole; una sperimentazione per la rilevazione delle superfici a pascolo , con la possibile introduzione del criterio della “superficie calpestabile”;

, con la possibile introduzione del criterio della “superficie calpestabile”; il contributo allo sviluppo dell’ Ams , sistema di monitoraggio basato su algoritmi;

, sistema di monitoraggio basato su algoritmi; sperimentazioni sull’uso dell’ app Agrifoto ;

; lo sviluppo di modelli basati sull’intelligenza artificiale per elaborazioni cartografiche e lo scambio di dati utili all’addestramento degli algoritmi.

Si tratta di strumenti che potranno migliorare la precisione dei controlli e velocizzare le procedure legate ai pagamenti agricoli.

Verso un modello nazionale più efficiente

Per il direttore di Agea Fabio Vitale, la collaborazione tra istituzioni rappresenta un passaggio fondamentale per rendere più efficiente il sistema di gestione della Politica agricola comune.

La condivisione di dati, strumenti e risorse tra gli Organismi pagatori e le amministrazioni coinvolte – ha spiegato – consente di rafforzare un nuovo modello organizzativo basato su semplificazione amministrativa, riduzione dei costi e maggiore rapidità nei pagamenti.

Tra gli obiettivi rientrano anche controlli preventivi più efficaci e l’attivazione di una piattaforma antifrode comune, così da costruire un sistema operativo condiviso e di eccellenza.

Zannier ha inoltre evidenziato come l’accordo possa aprire la strada a future collaborazioni e interoperabilità anche oltre il settore agricolo, ampliando le opportunità di innovazione amministrativa.

